Ông Trump vinh dự khi từng là cameo trong 'Ở nhà một mình 2'

Tại buổi nói chuyện với các thành viên quân đội đêm Giáng sinh 24-12, khi được hỏi về vai cameo trong Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2 - Lạc giữa New York), Tổng thống Trump nói rằng màn xuất hiện ngắn trong bộ phim bom tấn năm 1992 đó là một vinh dự.

"Lúc đó tôi trẻ hơn và nói một chuyện nhẹ nhàng. Không ngờ đó là một cú hích lớn, một cú hích của mùa Giáng sinh và là một trong những điều tuyệt vời nhất" - ông Trump nói.

"Thật vinh dự khi được tham gia vào một bộ phim như thế" - chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm.



Ông Trump xuất hiện khoảng 30 giây trong một phân cảnh của Home Alone 2. Ảnh: AFP

Trong Home Alone 2, cậu bé Kevin (diễn viên Macaulay Culkin thủ vai) bị lạc cha mẹ và đang phải chật vật tìm đường ra khỏi một khách sạn sang trọng. Cậu bé đã nhờ một người đàn ông trong bộ áo khoác dài màu đen và cà vạt đỏ chỉ đường tới sảnh lớn.

"Xuống cuối sảnh và quẹo trái" - ông Trump trong vai người đàn ông trả lời.

(Nguồn: YouTube)

Theo tiết lộ của nam diễn viên Matt Damon hồi năm 2017 rằng màn xuất hiện của ông Trump là đáp ứng yêu cầu muốn một vai nhỏ trong phim nếu đoàn làm phim muốn ghi hình tại tòa nhà này của ông.

Kể từ đó tỉ phú Donald Trump, trước khi trở thành tổng thống Mỹ, cũng đã xuất hiện với vai trò là diễn viên khách mời trong các bộ phim đình đám như Zoolander (Trai đẹp lên sàn) hay Sex and the City (Tình dục là chuyện nhỏ).