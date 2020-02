Oscar 2020: 'Ký sinh trùng' đi vào lịch sử với 4 giải lớn

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như 1917, The Irishman, Joker hay Once Upon a Time... In Hollywood, Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho đã chiến thắng hạng mục Phim hay nhất tại giải Oscar 2020.

Giây phút lịch sử khi "Ký sinh trùng" được xướng tên chiến thắng. Nguồn: TWITTER



Trong bài phát biểu khi nhận giải, nữ diễn viên Jang Hye-jin đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đạo diễn Bong Joon-ho, đặc biệt là đối với "mái tóc điên khùng của ông, cách ông nói chuyện, đi lại và đặc biệt là cách ông đạo diễn".

Trước Ký sinh trùng, chỉ có 10 phim nước ngoài từng được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất của giải Oscar, song chưa từng có phim nào thắng giải.

Chiến thắng của Ký sinh trùng được xem là kỳ tích của điện ảnh Hàn Quốc và điện ảnh châu Á, cũng như đánh dấu một giai đoạn mới của giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh.



Dàn diễn viên phim Ký sinh trùng trên bục nhận giải. Ảnh: AP



Bên cạnh đó, bộ phim cũng thắng lớn với ba giải quan trọng khác, bao gồm: Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn Bong Joon-ho cũng trở thành cá nhân thứ hai chiến thắng bốn giải Oscar trong một đêm, với người trước đó là Walt Disney vào năm 1953. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1955 một tác phẩm giành cả giải Cành cọ vàng và giải Oscar cho Phim hay nhất.

1917 của đạo diễn Sam Mendes cũng có chiến thắng tại ba hạng mục, bao gồm: Hòa âm hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Kỹ xảo và hiệu ứng xuất sắc nhất.



Joaquin Phoenix chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: AP



Dẫn đầu với 11 đề cử, song Joker chỉ chiến thắng ở hai hạng mục: Nhạc phim gốc xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Joaquin Phoenix.