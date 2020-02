Theo báo The Guardian, trong lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 92 (năm 2020) đang diễn ra trực tiếp tại Mỹ tối 9-2 (sáng 10-2 theo giờ Việt Nam), tác phẩm điện ảnh Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho đã có chiến thắng ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Ký sinh trùng đã trở thành bộ phim điện ảnh châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá này, khi vượt qua hàng loạt đề cử nặng ký khác như Knives Out, Marriage Story, 1917 và Once Upon a Time... in Hollywood.



Kết quả hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất được nữ diễn viên Diane Keaton và nam tài tử Keanu Reeves công bố. Ảnh: REUTERS



Có vẻ chính vị đạo diễn kiêm biên kịch Bong Joon-ho cũng bất ngờ với chiến thắng của mình, khi ông phải sử dụng tiếng Hàn xen kẽ với tiếng Anh trong bài phát biểu chiến thắng của mình.

"Chúng tôi không viết (kịch bản này) nhằm đại diện cho đất nước của mình, song nó lại trở nên rất gần gũi với Hàn Quốc" - đạo diễn Bong phát biểu, trước khi cám ơn vợ và các diễn viên phim trên sân khấu Oscar.



Đạo diễn Bong Joon-ho nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: GETTY IMAGES



Trước đó, Ký sinh trùng cũng đã vinh dự chiến thắng giải Cành cọ vàng - giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes năm 2019.