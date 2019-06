Phe Tướng Haftar chặn đứng cuộc tấn công của GNA

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) dưới sự lãnh đạo của Nguyên soái Khalifa Haftar đã chặn đứng cuộc tấn công của lực lượng Chính phủ Hòa hợp dân tộc (GNA) vào sân bay Tripoli, ông Khalifa Obeidi – Giám đốc văn phòng báo chí Bộ Tổng tư lệnh LNA ngày 3-6 cho biết.

“LNA đã đẩy lùi một cuộc tấn công vũ trang của các nhóm vũ trang GNA nhằm vào sân bay Tripoli sáng 2-6” – ông Obeidi cho hay.



Thành viên của lực lượng LNA sẵn sàng tiến quân về Tripoli hồi tháng 4. Ảnh: AP

Ông Obeidi nhấn mạnh 15 binh sĩ GNA, trong đó có sáu lính đánh thuê từ Cộng hòa Chad, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ.

Hồi đầu tháng 4, Nguyên soái Khalifa Haftar – người đứng đầu lực lượng LNA mở chiến dịch quân sự đánh chiếm thủ đô Tripoli đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng GNA của Thủ tướng Fayez al-Sarraj được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Phe LNA đã tái chiếm thành công nhiều khu vực gần thủ đô Tripoli và sân bay quốc tế Tripoli cách trung tâm thủ đô chừng 32 km. Các lực lượng trung thành với GNA thông báo chiến dịch “Núi lửa giận dữ” đánh trả để bảo vệ thủ đô.

Phái viên LHQ về Libya Ghassan Salame hôm 24-5 cho hay chiến dịch đánh chiếm Tripoli của ông Haftar bắt đầu từ ngày 4-4 đã cướp đi sinh mạng của 460 người và khiến hơn 2.400 người bị thương. Hơn 75.000 người dân buộc rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong khi 100.000 người bị mắc kẹt ở các khu vực tiền tuyến.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011, quốc gia Bắc Phi này chìm trong bạo lực, xung đột. Việc ông Gaddafi bị lật đổ tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn ở Libya, dẫn tới tình trạng hỗn loạn và đối đầu của nhiều nhóm vũ trang, băng đảng tội phạm và tổ chức khủng bố.

Libya hiện tại bị chia rẽ làm hai khu vực do hai phe quyền lực kiểm soát. Phe LNA do Tướng Haftar lãnh đạo kiểm soát TP Benghazi và miền Đông, và phe GNA do Thủ tướng Sarraj lãnh đạo kiểm soát thủ đô Tripoli và miền Tây.