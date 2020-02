Các nhà chức trách ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19, trong bối cảnh cho thấy dịch bệnh chết người này phần lớn được khống chế ở các vùng dịch của đất nước, báo South China Morning Post đưa tin.

Bắt đầu từ ngày 24-2, tỉnh Quảng Đông đã hạ mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19 từ cấp I, là cấp nghiêm trọng nhất, xuống còn cấp II.

Được biết tỉnh Quảng Đông, giáp ranh với Hong Kong là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề thứ hai sau tâm dịch Hồ Bắc. Tỉnh này ghi nhận 1.345 trường hợp nhiễm bệnh và sáu trường hợp tử vong.



Bộ dụng cụ chẩn đoán virus COVID-19 được phát triển tại một phòng thí nghiệm ở Quảng Đông, Trung Quốc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng thứ hai trong vụ dịch. Ảnh: EPA-EFE

Đây là khu vực hành chính thứ sáu của Trung Quốc hạ thấp mức cảnh báo trong bối cảnh đất nước này vẫn còn đang vật lộn với dịch bệnh cũng như hạn chế thiệt hại tối thiểu cho nền kinh tế.

Tỉnh Vân Nam và Quý Châu, Cam Túc, Liêu Ninh đã hạ mức ứng phó khẩn cấp từ cấp I xuống cấp III, trong khi Sơn Tây hạ các biện pháp của họ xuống cấp II.

Trung Quốc có một hệ thống ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh gồm bốn cấp. Vào tháng trước, có tổng cộng 31 tình và thành phố ở Trung Quốc tuyên bố mức cảnh báo ứng phó với dịch bệnh.



Phái đoàn WHO rời Vũ Hán



Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, các chuyên gia y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hoàn thành chuyến thăm hai ngày tới thành phố Vũ Hán. Ở đây, họ đi thăm các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus COVID-19, nói chuyện với cơ quan y tế địa phương và gặp gỡ ông Ma Xiaoguang, Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.



Trước đó, các chuyên gia bao gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Nigeria, Nga, Singapore và Hàn Quốc thuộc phái đoàn của WHO đã đến Trung Quốc vào ngày 17-2 thăm Bắc Kinh, sau đó là các tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên.

Ban đầu trong lịch trình công tác của đoàn chuyên gia quốc tế do WHO chủ trì không có điểm đến Vũ Hán vì lý do thành phố này đang trong giai đoạn dốc toàn lực chống dịch căng thẳng, không có thời gian cũng như nhân sự tiếp đón.

Tuy nhiên, theo Thời Báo Hoàn Cầu, khi hệ thống y tế của thành phố đã được giảm tải chút ít, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đoàn công tác tới Vũ Hán tìm hiểu tình hình tại tâm dịch COVID-19 cũng như truy tìm nguồn gốc của virus COVID-19.

WHO cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung với các chuyên gia Trung Quốc vào tối nay, 24-2.