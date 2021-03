Hãng tin Sputnik ngày 28-3 cho biết kênh đào Suez đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng với 369 con tàu chở hàng bị kẹt lại, trong đó có một con tàu chở một lượng lớn đồ chơi tình dục đến Hà Lan.

Theo tờ Daily Star, con tàu chở khoảng 20 container toàn "dương vật giả, máy rung và dụng cụ thủ dâm dành cho nam", dành cho khách hàng của một công ty có tên EDC Retail.



Siêu tàu chở hàng Ever Given bị mắc cạn và chắn ngang kênh đào Suez. Ảnh: SPUTNIK

Công ty này đã bắt đầu lên tiếng phàn nàn về khoản lỗ dự kiến của họ do không nhận được lô hàng bổ sung theo đúng kế hoạch.

“Có hơn 20 container chứa đầy các mặt hàng đang hoạt động tốt, chẳng hạn như máy rung, dương vật giả và dụng cụ thủ dâm dành cho nam giới” - Ông Evertine Magerman, Giám đốc điều hành EDC Retail tiết lộ.

"Rất nhiều mặt hàng này đã bán hết vào dịp Giáng sinh 2020 và Ngày lễ tình nhân năm nay. Hiện tại đa phần các sản phẩm đang cần được bổ sung. Nhưng điều đó là không thể với tình hình bây giờ rồi" - ông Magerman nói thêm.

Ông Magerman cũng bày tỏ sự "khó chịu" của mình trước việc "tình trạng tắc nghẽn như vậy có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian dài trước khi tuyến vận tải đường thủy này được phục hồi".



Kênh đào Suez rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng với ít nhất 369 con tàu chở hàng bị chậm trễ. Ảnh: THE SUN

Tuyến giao thông đường thủy qua kênh đào Suez đã tạm ngừng hoạt động từ hôm 23-3 cho đến nay sau khi bị siêu tàu chở hàng Ever Given, một con tàu container dài 400 mét, bị mắc kẹt và chắn ngang.

Hôm 23-3, tàu Ever Given treo cờ Panama đi chệch hướng, lệch sang một bên, bị mắc cạn và chặn hoàn toàn kênh đào Suez sau khi gặp gió lớn và bão bụi gây cản trở tầm nhìn. Con tàu đang trên hành trình chở hàng đến Hà Lan.

Các đội giải cứu đã tăng cường đào, nạo vét quanh siêu tàu chở hàng Ever Given, song công tác giải cứu đang gặp nhiều khó khăn do đá ở dưới phần mũi tàu, Sputnik đưa tin.

Với hàng trăm tàu và hàng tỉ USD hàng hóa đang bị kẹt lại tại các lối vào của kênh đào Suez, nhiều nhà vận tải đã chuyển hướng các tàu của mình di chuyển quanh Mũi Hảo Vọng của châu Phi.