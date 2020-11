Hãng tin Reuters cho biết cả thế giới liên tiếp đón nhận nhiều thông tin khả quan về quá trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19, trong khi số ca tử vong vì nạn dịch vượt mức kỷ lục hơn 10.000 người chỉ trong một ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12-11 tiết lộ đang thảo luận với Nga về vaccine ngừa COVID-19 do quốc gia này sản xuất, nhằm xác định mức độ ứng dụng của loại vaccine này và đưa nó vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

“WHO đã liên hệ với Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya ở Moscow sau khi người đại diện viện nghiên cứu bày tỏ mong muốn được đưa Sputnik V vào danh sách khuyến khích sử dụng khẩn cấp của WHO” - đại diện WHO tuyên bố.

"Chúng tôi mong nhận được dữ liệu về ứng cử viên vaccine này. Thông thường, nếu loại vaccinne được gửi cho WHO đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra, WHO sẽ công bố rộng rãi kết quả cuối cùng" - đại diện WHO nói thêm.

Theo kết quả thử nghiệm tính đến thời điểm hiện tại, vaccine Sputnik V của Nga có mức độ hiệu quả 92% trong việc bảo vệ con người khỏi COVID-19, Reuters đưa tin.



Logo Tổ chức Y tế Thế giới đặt ngoài trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 25-6. Ảnh: REUTERS

Nếu Sputnik V được chính thức đưa vào danh sách khuyến nghị sử dụng khẩn cấp, WHO sẽ gửi thông tin về loại vaccine này cho các quốc gia thành viên cân nhắc dùng theo.

Quy trình này hợp pháp hóa việc sử dụng loại vaccine mới dù chưa được cấp phép trong trường hợp khẩn cấp, theo Reuters.

Dù vẫn đang hỗ trợ quá trình phát triển nhanh các loại vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới, nhưng WHO vẫn chưa cấp giấy phép hay đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp bất kỳ loại vaccine nào.

Ngoài Sputnik V, những loại vaccine do quốc gia khác phát triển cũng có được những kết quả khả quan, như vaccine do hai hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và BioNTech cùng phát triển đã đạt hiệu quả 90%.



Một nhân viên y tế lấy mẩu xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Munich. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ - cho biết vaccine ngừa COVID-19 sẽ sớm được đưa ra thị trường.

Thông tin này đem lại nhiều hy vọng mới cho mọi người khi thế giới vừa ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Một thống kê của hãng tin AFP cho thấy chỉ trong ngày 12-11, số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 10.000 người trong 24h, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Tuy vậy, Tiến sĩ Fauci vẫn khuyến khích người dân tiếp tục tôn trọng các biện pháp bảo vệ sức khỏe khác như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.