Thêm công dân Canada bị Trung Quốc tuyên án tử hình

Một tòa án Trung Quốc ngày 30-4 tuyên án tử một công dân Canada tội sản xuất và buôn bán ma túy đá (methamphetamine) trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Ottawa xoay quanh vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Châu.

Hãng Reuters đưa tin Tòa án trung cấp TP Giang Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong một tuyên bố ngày 30-4 cho hay công dân Canada tên Fan Wei là người cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán ma túy đá. Fan đã bị tuyên án tử hình.



Thêm một công dân Canada bị tuyên án tử hình ở Trung Quốc vì buôn bán ma túy. Ảnh: REUTERS

Một nghi phạm khác là Wu Ziping cũng bị tuyên án tử hình song quốc tịch của người này không được tiết lộ. Toàn án trung cấp TP Giang Môn cũng không tiết lộ giới tính của Fan và Wu.



Ngoài ra, Tòa án trung cấp TP Giang Môn cũng đưa ra phán quyết với chín người khác, trong đó có một người Mỹ và bốn người Mexico. Tòa không nêu rõ năm người này nhận mức án như thế nào, chỉ cho biết mức án tối đa họ nhận là tù chung thân. Tuyên bố của tòa cho biết bốn bị cáo còn lại đã bị bắt giam nhưng không nói họ bị giam bao lâu.

Reuters liên hệ các quan chức của toà án Giang Môn để tìm kiếm bình luận nhưng không được. Reuters cho biết, tất cả 11 bị cáo này có thể kháng án.

Fan Wei là công dân Canada thứ hai bị tuyên án tử hình vì buôn bán ma túy ở Trung Quốc trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 1-2019, Ông Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada bị tòa thượng thẩm TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) tuyên án tử hình vì tội buôn ma túy.

Các vụ việc này xảy ra trong thời gian căng thẳng dâng cao giữa Bắc Kinh và Ottawa. Tháng 12-2018, cảnh sát Canada bắt giữ nữ Giám đốc Tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Châu – con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi theo yêu cầu của giới công tố Mỹ.

Giới công tố Mỹ cho rằng công ty này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ, cáo buộc Huawei âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cả bà Mạnh- hiện được tại ngoại và Huawei một mực phủ nhận cáo buộc. Trung Quốc gần đây đã bắt hai công dân Canada vì lý do an ninh quốc gia.