Các quan chức tình báo đã cảnh báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng Nga đang can thiệp vào chiến dịch bầu cử năm 2020 bằng cách tạo ra sự hoài nghi về tính trung thực của cuộc bỏ phiếu nhằm ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử.

Hãng tin Reuters ngày 20-2 cho hay thông tin trên được hai tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và The Washington Post đăng tải.

New York Times đưa tin rằng bà Shelby Pierson, một giám sát an ninh bầu cử, đã chỉ đạo cuộc họp giao ban ngày 13-2 với Ủy ban Tình báo tại Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.



Bà Shelby Pierson đã chỉ đạo cuộc họp giao ban với Ủy ban tình báo tại Hạ viện về việc Nga có kế hoạch can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020. Ảnh: NPR

Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận Nga đã "sử dụng tin tức giả, tấn công mạng và dùng các phương pháp khác" để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Giới tình báo còn cáo buộc Nga và các nước cũng sẽ tiếp tục có những hành động can thiệp trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Theo đó, Nga sẽ tiến hành các bước đi nhằm tạo ra sự hoài nghi về tính hợp pháp của các lá phiếu trong ngày bầu cử 3-11, cũng như ủng hộ ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

The New York Times nói rằng tin tức về cuộc họp trên đã khiến Tổng thống Trump tức giận vì cho rằng đảng Dân chủ sẽ sử dụng các thông tin trên để chống lại ông.

Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã bác bỏ những đánh giá của cộng đồng tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016, coi đó là một "âm mưu" nhằm phá hoại chiến thắng của ông.



Quyền Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire đã bị ông Trump khiển trách và chỉ định Đại sứ Mỹ lên thay thế. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đã khiển trách quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire vì đã cho phép nhân viên của mình có mặt tại Ủy ban Tình báo Hạ viện ngày 13-2.

Vì lý do này nên vào ngày 19-2, ông Trump đã chỉ định Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell thay ông Maguire, theo The Washington Post.

Theo hãng tin AP, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1-2019 với đài NPR, bà Shelby Pierson nói: "Phía Nga đang tham gia vào các hoạt động nhằm làm ảnh hưởng đến các ứng cử viên cuộc bầu cử 2020. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng vào thời điểm này rằng liệu các đối thủ của chúng ta đang xem xét can thiệp vào số phiếu bầu hay việc kiểm phiếu".

Bà Pierson được bổ nhiệm vào Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ hồi tháng 7-2019 với trách nhiệm làm việc với các cơ quan tình báo như CIA, FBI, Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ An ninh Nội địa để xác định bất kỳ ai tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.