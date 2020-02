Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng 5-2, trên toàn thế giới ghi nhận 20.702 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) với 479 người tử vong. Như vậy, so với hôm 4-2, số ca tử vong tăng 52 người.

Hiện số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn dừng lại ở 2 ca, một ở Hong Kong và một ở Philippines được phát hiện lần lượt vào ngày 4-2 và 2-2.

Tại Trung Quốc, các cơ quan y tế cho biết 757 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với 2019-nCoV, tăng 93 người so với ngày 4-2.

Tỉ lệ tử vong do virus Corona có thể giảm

Hãng tin AFP dẫn nguồn Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỉ lệ tử vong do chủng mới virus Corona gây ra có thể sẽ giảm trong thời gian tới nhờ ứng dụng các phác đồ điều trị mới và cải tiến trang thiết bị ở tâm dịch Vũ Hán.

Bên cạnh đó, nhân lực cũng đã được bổ sung rất nhiều so với thời điểm ban đầu dịch bùng phát. Hiện tại, ba bệnh viện dã chiến đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Hàng nghìn bác sĩ, y tá được gửi tới Vũ Hán để trợ giúp người dân.



Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một ga tàu ở thủ đô Bắc Kinh (Ảnh chụp ngày 4-2). Ảnh: AFP

Số liệu từ tờ The Guardian cho thấy tỉ lệ tử vong trung bình ở Vũ Hán là 2,1%.

"Tỉ lệ tử vong này là khá thấp ... Vì vậy, chúng tôi rất tự tin, không cần phải hoảng sợ virus Corona", bà Kiều Quang Tuệ - một thành viên của Uỷ ban Y tế Quốc gia nhấn mạnh.

Bà Tuệ cũng cho biết thêm phần lớn những người chết là nam giới, chiếm đến 2/3 trong tổng số những ca nhiễm bệnh. Hơn 80% số ca tử vong là người già trên 60 tuổi và hơn 75% có ít nhất một căn bệnh tiềm ẩn như bệnh tim mạch, tiểu đường và xuất hiện khối u. Những người cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn bị nhiễm bất kỳ loại viêm phổi nào sẽ có nguy cơ cao hơn.

WHO kêu gọi các nước mở lại đường bay tới Trung Quốc

Hãng tin Reuters ngày 5-2 cho hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã làm việc với nhiều đại diện từ các ngành du lịch, hàng không đến từ nhiều quốc gia để xem xét khả năng mở lại đường bay tới Trung Quốc. Hiện 19 quốc gia đến nay đã thông báo với WHO về các biện pháp hạn chế đi lại liên quan với Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch Corona.

Một phát ngôn viên của WHO cho biết các hãng hàng không đã bày tỏ lo ngại việc mở lại tuyến bay đến Trung Quốc sẽ có nguy cơ mang theo mầm bệnh và nhân viên của hãng bị lây nhiễm. "Do đó, chúng tôi phải đề ra những khuyến nghị mới để giúp họ an tâm hơn", người này cho biết.

Dù vậy, theo Giám đốc chuyên trách bệnh lây nhiễm và dịch bệnh của WHO - bà Sylvie Briand, dịch Corona hiện tại dù đã lây lan ra toàn thế giới vẫn chưa được xem là đại dịch mà chỉ là một virus "với nhiều điểm đáng chú ý". Bà Briand vẫn thừa nhận việc các quốc gia đề phòng là hoàn toàn hợp lý nhưng "có thể đã đến lúc có sự thay đổi (trong chính sách phòng-chống dịch của các nước).

Bỉ xác nhận ca nhiễm Corona đầu tiên

Giới chức Bỉ ngày 4-2 (giờ địa phương) đã chính thức xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân nằm trong số chín người Bỉ được di tản từ Vũ Hán hôm 2-2, theo đài CNN.

Toàn bộ chín người này sau đó đã được xét nghiệm bổ sung tại bệnh viện Neder-Over-Heembeek ở thủ đô Brussels. Tám người còn lại cho kết quả âm tính với virus Corona. Người bị xét nghiệm dương tính vẫn khỏe mạnh và đến thời điểm này không có biểu hiện bệnh.

Bệnh nhân này đã được chuyển đến viện Saint Pierre tại Brussels để điều trị.



Với việc Bỉ xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV, tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp lây nhiễm đã lên tới 28, bao gồm Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Malaysia, Macau, Việt Nam, Pháp, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất, Canada, Ý, Anh, Nga, Philippines, Ấn Độ, Campuchia, Phần Lan, Nepal, Sri Lanka, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Bỉ.

Hàn Quốc siết chặt nạn đẩy giá khẩu trang, nước rửa tay

Theo Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc, từ ngày 5-2, bất kỳ ai cố tình đầu cơ, tích trữ nhằm đẩy giá các sản phẩm phòng bệnh như nước rửa tay, khẩu trang sẽ bị phạt từ 40.000 USD và ngồi tù lên đến hai năm, theo hãng tin Yonhap.

Trước đó vào đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki tuyên bố sẽ không thể để tình trạng thiếu hụt khẩu trang phòng bệnh ở Hàn Quốc do các hoạt động kinh doanh không lành mạnh."Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng khẩu trang. Những hành vi tích trữ và đầu cơ khẩu trang sẽ được coi là vi phạm hành chính và hình sự", ông Hong khẳng định.