Trong các cuộc gặp với Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, Tổng Lãnh sự Damour đã gửi lời chia buồn đến người dân miền Trung vì những thiệt hại bi thảm về người do các trận bão lũ gần đây gây ra và tái khẳng định những cam kết của Mỹ về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập khi hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ song phương.

Trong cuộc gặp đầu tiên, Tổng Lãnh sự chúc mừng Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trên cương vị mới và tái khẳng định cam kết của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam trong việc hợp tác cùng Thành phố Đà Nẵng trên một loạt các lĩnh vực, bao gồm các vấn đề nhân đạo, hợp tác giáo dục và các kế hoạch phát triển thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Tổng Lãnh sự cũng cảm ơn chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã luôn là những người bạn và đối tác thực sự trong những năm qua trong các chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump (2017) và các thuỷ thủ tàu sân bay USS Carl Vinson (2018) và USS Theodore Roosevelt (2020).

Tổng Lãnh sự Damour cũng tham dự cùng Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tại sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ngày 24-11.

Trong bài phát biểu tại sự kiện này, Tổng Lãnh sự cho rằng: "Mỹ là quốc gia đầu tiên thành lập tổ chức hữu nghị với Việt Nam. Điều này đã đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác sôi động mà chúng ta đang được thừa hưởng ngày nay... Quan hệ hợp tác đang phát triển mạnh mẽ như ngày nay là kết quả của lòng dũng cảm, thiện chí và sự chăm chỉ làm việc mỗi ngày của những người tận tâm ở cả hai nước, những người tin tưởng vào khả năng hòa bình và hòa giải".

Tổng Lãnh sự nói thêm: "Công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, "nếu hiện tại là chỉ dấu cho tương lai thì tôi không có gì khác ngoài sự lạc quan cho mối quan hệ song phương của chúng ta trong những năm tới".

Bà cảm ơn Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và trường Đại học Ngoại ngữ vì đã tổ chức sự kiện này và nhấn mạnh đây là "một ví dụ tuyệt vời về cách chúng ta làm việc mỗi ngày để hướng tới mục tiêu vì sự thịnh vượng chung của chúng ta".

Tổng Lãnh sự Damour cũng gặp PGS-TS Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng để thảo luận về hợp tác giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam và tham quan khu Không gian sáng chế của trường. Khu Không gian sáng chế này được khai trương năm 2017 với sự hợp tác của USAID, Đại học bang Arizona và Fablab Đà Nẵng nhằm giúp sinh viên sử dụng công nghệ mới để tạo ra những giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng các thách thức trong phát triển cộng đồng.

Ngày 24-11, Tổng Lãnh sự Damour và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã gặp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tại thành phố Tam Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các gia đình tại xã Tam Thăng nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt bão lũ vừa qua để chia buồn và hỗ trợ các nỗ lực khắc phục thiên tai của Việt Nam.



Tổng Lãnh sự Damour và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock thăm gia đình người dân Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: USAID/Vietnam

USAID đang hỗ trợ Việt Nam Việt Nam thực hiện các hoạt động quản lý và giảm thiểu rủi ro do thiên tai từ năm 2000. Từ những hỗ trợ lâu dài này, Ngoại trưởng Mỹ Michael R. Pompeo đã công bố vào ngày 30-10 tại Hà Nội là Mỹ viện trợ thêm 2 triệu USD từ quỹ hỗ trợ nhân đạo giúp Việt Nam ứng phó bão Molave và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam từ đầu tháng 10.

Tổng cộng USAID đã cam kết ngân sách hơn 2,3 triệu USD từ quỹ cứu trợ thiên tai để giúp Việt Nam hỗ trợ các đối tác trong nước đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ảnh hưởng.