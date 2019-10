Tổng thống Erdogan dọa nghiền nát lực lượng người Kurd

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 19-10 cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ nghiền nát lực lượng người Kurd nếu họ không rút khỏi vùng an toàn được đề xuất dọc biên giới ở miền bắc Syria đúng hạn, theo như thỏa thuận ngừng bắn trước đó, do Mỹ làm trung gian, báo The Guardian đưa tin.



Phát biểu tại lễ khai mạc ở tỉnh Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết sẽ thảo luận việc triển khai lực lượng chính phủ Syria trong vùng an toàn tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga, Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào tuần tới. Đồng thời, ông cảnh báo rằng Ankara sẽ thực hiện kế hoạch của riêng mình nếu giải pháp đề ra không đạt được.

“Nếu việc rút lui không xảy ra vào trước tối 22-10, thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại và tiếp tục "nghiền nát" những kẻ khủng bố” - ông Erdogan phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar cùng ngày cho hay quân đội sẵn sàng khôi phục chiến dịch tấn công ở miền bắc Syria nếu thỏa thuận không được tuân thủ.

“Chúng tôi ngừng chiến dịch trong 5 ngày. Trong thời gian này, khủng bố sẽ rời khỏi vùng an toàn, vũ khí của chúng sẽ được thu lại trong khi các công sự sẽ bị phá hủy. Nếu điều này không diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch. Binh lính sẵn sàng đến bất cứ đâu khi có lệnh” - ông Akar phát biểu.







Các binh sĩ thuộc phe đối lập Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn triển khai gần thị trấn Ras al-Ain. Ảnh: AP

Sau khi có sự can thiệp từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở đông bắc Syria trong năm ngày, để đợi các chiến binh người Kurd rút khỏi khu vực an toàn.



Hãng tin AP hôm 19-10 dẫn lời quan chức cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Redur Khalil cho biết họ đã lên kế hoạch sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ain vào ngày hôm nay (20-10). Đây là lần đầu tiên lực lượng người Kurd công khai thừa nhận họ sẽ rút khỏi biên giới.



Tuy nhiên, trước đó cả Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd đều đổ lỗi cho nhau về việc tiếp tục nổ súng, cho rằng bên kia đã phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo nói với đài CNN rằng hôm 18-10 pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một số khu vực dân sự ở thị trấn biên giới Ras al-Ain, bao gồm cả một bệnh viện.

SDF cho biết năm chiến sĩ cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Thêm vào đó, quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngăn cản các đoàn y tế tiếp cận, cứu trợ cho người bị thương. Các đoàn xe y tế đã đến bên ngoài thị trấn Ras al-Ain vào ngày 18-10 nhưng các nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phong tỏa lối vào, khiến đoàn xe bị mắc kẹt bên ngoài ngôi làng.

Trái lại, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn. Đồng thời cáo buộc lực lượng người Kurd đã tiến hành 14 vụ quấy rối và tấn công trong 36 giờ qua với nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm cả tên lửa.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm thời dừng chiến dịch quân sự tấn công lực lượng tay súng người Kurd ở Syria trong 120 giờ để lực lượng người Kurd rút lui khỏi khu vực rộng 32 km dọc biên giới Syria, nơi Ankara muốn thiết lập một vùng an toàn. Vùng an toàn này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.



Đổi lại, Mỹ sẽ không áp lệnh trừng phạt vào Ankara trong suốt 120 giờ này và sẽ hủy bỏ hoàn toàn các lệnh cấm khi lệnh ngừng bắn vĩnh viễn được thực hiện.