Triều Tiên lên tiếng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 22-4 xác nhận nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin. KCNA cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra sớm nhưng không tiết lộ chi tiết. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ông Putin và ông Kim sẽ gặp nhau vào cuối tháng 4.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: REUTERS

KCNA không nêu chi tiết chủ đề của hội nghị thượng đỉnh hoặc nơi sẽ diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản cho hay ông Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Putin tại TP Vladivostok và dự bữa tiệc với nhà lãnh đạo Nga trên đảo Russky ở ngoài khơi Vladivostok.

Trong khi đó, nhật báo Kommersant của Nga dẫn một số nguồn tin cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại trường ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Theo tờ báo, địa điểm này do phía Triều Tiên chọn do các lý do an ninh.



Ông Kim Jong-un gần đây bày tỏ sự sẵn sàng cho cuộc gặp với ông Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến thăm hạm đội Thái Bình Dương của Nga và gặp gỡ các sinh viên, nhà nghiên cứu Triều Tiên, theo Kyodo News.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moscow không thể thông báo chính xác ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng tống Putin và Chủ tịch Kim, song công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh gần như đã hoàn tất, theo hãng tin TASS.

“Cuộc gặp đang được chuẩn bị và quá trình chuẩn bị đã đi vào giai đoạn cuối. Cuộc gặp sẽ diễn ra trước cuối tháng 4”, ông Peskov nhấn mạnh.