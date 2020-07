Trung Quốc cảnh báo Anh không nên theo đuổi "con đường sai lầm" liên quan đến luật an ninh quốc gia mà chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành cho vùng lãnh thổ Hong Kong, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Anh cho rằng sau khi đưa ra các động thái phản ứng lại luật an ninh Hong Kong, chính quyền London cần xem xét lại tổng thể quan hệ với Trung Quốc.

Trung Quốc: Anh sẽ phải lãnh hậu quả

Chưa đầy một ngày sau khi Anh tuyên bố "ngay lập tức và vô thời hạn" thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong, trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã đăng tải tuyên bố của phái đoàn ngoại giao này về quyết định của London.



Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh. Ảnh: CHINA DAILY

Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc những hành động của Anh liên quan đến vấn đề Hong Kong là "vi phạm luật pháp quốc tế và chuẩn mức cơ bản trong quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, phá hoại sự ổn định và thịnh vượng của Hong Kong". Phía Trung Quốc tuyên bố đã nhiều lần "giao thiệp" với phía Anh về vấn đề này.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên quyết thực hiện luật an ninh Hong Kong để "bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia" và xây dựng vùng lãnh thổ này trở thành một nơi "an toàn hơn, tốt đẹp hơn và phồn vinh hơn".

Phía Trung Quốc nhắc lại quan điểm rằng luật an ninh Hong Kong là một vấn đề nội bộ của Bắc Kinh và kêu gọi phía Anh "ngay lập tức ngừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong dưới bất kỳ hình thức nào".

"Anh sẽ phải lãnh hậu quả nếu cứ nhất quyết tiếp tục con đường sai lầm của mình", Đại sứ quán Trung Quốc viết.

Trước đó, trong ngày 19-7, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cáo buộc Anh đang để cho Mỹ "điều khiển" và các quốc gia phương Tây đang kích động một "cuộc chiến tranh lạnh mới" với Bắc Kinh.

Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh kêu gọi xem xét lại quan hệ với Trung Quốc

Đồng thời với quyết định đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong, Anh còn áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, bao gồm vũ khí sát thương, đối với vùng lãnh thổ này. Trước đó, London đã liệt Bắc Kinh vào danh sách bị cấm vận vũ khí từ năm 1989.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng quyết định của chính quyền London là "một món quà" cho Washington để đổi lại việc hai nước có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận thương mại song phương cũng như gây ra nhiều mối đe dọa hơn cho hoạt động thương mại của Trung Quốc.

Các nghị sĩ thuộc Công đảng và đảng Bảo thủ (hai đảng lớn nhất ở Anh) hoan nghênh các quyết định trên nhưng kêu gọi chính phủ Anh xem xét lạira toàn bộ quan hệ thương mại với Trung Quốc, theo báo The Guardian.



Nghị sĩ đảng Bảo thủ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood. Ảnh: EXPRESS

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood và nhiều nghị sĩ khác cùng thuộc đảng Bảo thủ cho rằng trong nhiều thập niên qua, London đã "nhắm mắt làm ngơ" trước sự thâm hụt thương mại và nhiều vấn đề khác của Bắc Kinh với hy vọng Trung Quốc sẽ trở thành "một công dân toàn cầu có trách nhiệm".

Tuy nhiên, ông Ellwood nhấn mạnh rằng kỳ vọng của Anh "đã không diễn ra" và bây giờ là "thời điểm bước ngoặc" để London xem xét lại chính sách của mình.

Bà Lisa Nandy, lãnh đạo phụ trách chính sách đối ngoại của Công đảng (đối lập), ủng hộ các biện pháp mà đảng Bảo thủ (cầm quyền) đang thực hiện.

Tuy nhiên, bà Nandy kêu gọi chính phủ Anh thi hành chính sách cởi mở hơn với người Hong Kong có hộ chiếu quốc gia Anh ở nước ngoài và quan tâm nhiều hơn đến việc Trung Quốc đầu tư vào các nhà máy điện hạt nhân ở Anh.

Bà Nandy cho rằng Anh phải bắt đầu "một cách tiếp cận mang nhiều suy tính chiến lược hơn" trước Trung Quốc. Đồng thời, bà cam kết Công đảng sẽ ủng hộ đảng Bảo thủ cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc được công bố chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đáp chuyến bay tại London, bắt đầu chuyến công du kéo dài hai ngày, theo báo Evening Express. Ông Pompeo chia sẻ trên Twitter rằng: "Thật tuyệt vời khi quay lại London để tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt mà chúng tôi (tức Mỹ - PV) có với đồng minh thân cận nhất của mình". Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng nước chủ nhà Dominic Raab. Hai bên sẽ thảo luận các ưu tiên toàn cầu như kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Hong Kong, cùng với tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Mỹ-Anh.