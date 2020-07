Theo đài CNN, hôm 20-7 Anh tuyên bố sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong "ngay lập tức và vô thời hạn" sau khi Bắc Kinh thiết lập luật an ninh mới với đặc khu này.

Hôm 20-7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab bày tỏ lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ pháp lý và tư pháp cho công dân sống theo luật an ninh quốc gia mới, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh rằng "Anh và cả thế giới đang theo dõi Trung Quốc".



Ngoại trưởng Anh Dominic Raab (Ảnh: GOV.UK)

Ông Raab nói trước quốc hội rằng việc áp dụng luật an ninh quốc gia mới này đã thay đổi đáng kể các các giả định làm cơ sở cho các thỏa thuận hiệp ước dẫn độ của Anh với Hong Kong.

"Chúng tôi sẽ không xem xét kích hoạt lại các thỏa thuận đó cho đến khi có các biện pháp rõ ràng và dứt khoát để ngăn chặn hiệp ước dẫn độ của Anh không bị lạm dụng dưới luật an ninh quốc gia mới” - ông Raab cho hay.

Ông Raab cho biết Anh tìm kiếm mối quan hệ "tích cực, mang tính xây dựng" với Trung Quốc, nhưng luật an ninh mới đã "vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng những tuyên bố chung giữa London và Bắc Kinh.

Đáp trả lại, hôm 20-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói trong một cuộc họp báo rằng Bắc Kinh sẽ "kiên quyết chống lại" bất kỳ sự can thiệp nào vào các vấn đề nội bộ của họ, đồng thời phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương.

Hôm 20-7, ông cũng Wang nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Anh không tiếp tục gây ra thêm các sai lầm, gây thêm tổn hại tới mối quan hệ song phương với Trung Quốc".