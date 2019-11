Trung Quốc: Không lý do gì để đàm phán vũ khí với Mỹ-Nga

Trung Quốc thấy mình không có lý do gì để đàm phán kiểm soát vũ khí, giảm trừ quân bị ba bên với Mỹ và Nga, đặc biệt khi các điều kiện cho một cuộc đàm phán không hề có, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ngày 5-11.



“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi cho rằng hoàn toàn không hề có lý do và điều kiện để thực hiện đàm phán giảm trừ quân bị ba bên với sự tham gia của Mỹ và Nga. Trung Quốc sẽ không tham gia với họ. Chúng tôi đã từng nói rằng Mỹ vẫn luôn luôn cố gắng lôi kéo Trung Quốc vào thỏa thuận này” – đài RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo ngày 5-11.

Kể từ khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giữa Mỹ và Nga sụp đổ hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập tới khả năng đàm phán thông qua một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới bao gồm không chỉ Nga mà cả Trung Quốc.



Một đầu đạn hạt nhân trên một xe đẩy tại bảo tàng hải quân Balaklava ở bán đảo Crimea. Ảnh: SPUTNIK

Với việc hiệp ước INF sụp đổ, New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn hiệu lực giữa Mỹ và Nga. New START yêu cầu cắt giảm số vụ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược của hai nước đi một nửa, hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai còn 1.550. New START sẽ hết hạn vào tháng 2-2021, và Mỹ tới giờ chưa nói gì đến kế hoạch gia hạn hiệp ước, mặc dù Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đối thoại để gia hạn hiệp ước.

Theo ông Cảnh Sảng, Mỹ chịu một trách nhiệm đặc biệt vì Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

“Mỹ cần phản hồi lời kêu gọi của Nga về khả năng kéo dài Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), cũng như cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình nhằm tạo các điều kiện để các quốc gia hạt nhân khác tham gia đàm phán” – ông Cảnh Sảng nói.