Úc: Phát hiện kim khâu trong trái nho

Một phụ nữ Úc tên Chloe Shaw hôm 6-10 đăng lên mạng xã hội, thông báo rằng mình phát hiện một cây kim khâu bên trong một quả nho, mà cô mua từ cửa hàng Aldi ở vùng Caroline Springs, ngoại ô Melbourne, báo AAP đưa tin.

"Nho tôi mua hôm nay từ cửa hàng Aldi Caroline Springs. Vui lòng kiểm tra tất cả số nho của bạn trước khi ăn, đặc biệt là nếu bạn đưa chúng cho các con" - cô Shaw đăng trên Facebook để cảnh báo người dùng. Cô Shaw cũng đã thông báo sự việc cho siêu thị và cảnh sát bang Victoria.





Chuỗi cửa hàng Aldi sau đó cũng lên tiếng về sự cố. "Việc cố tình nhét dị vật vào thực phẩm là hành vi phạm tội và chúng tôi đã làm việc với chính quyền về tất cả sự cố được báo cáo" - Aldi đăng trên trang web chính thức hôm nay.



Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành đồng thời đưa ra khuyến cáo cho người dân: "Mọi người nhớ rằng, bất kì ai bị phát hiện làm nhiễm độc thực phẩm đều có thể bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng với mức án lên đến 10 năm tù".

Sự việc nho chứa kim khâu xảy ra hai tuần sau khi cảnh sát xác nhận họ đang điều tra sự việc tương tự với sản phẩm dâu tây.

Một chiếc kim khâu đã được tìm thấy trong quả dâu tây mua tại một cửa hàng Fairfield hôm 25-8 và được báo cáo với cảnh sát vào ngày 10-9. Một quả dâu tây tại Eltham cũng được phát hiện chứa kim khâu hôm 23-9 và được báo với cảnh sát vào hôm sau.