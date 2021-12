Ngày 12-12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan, kháng vaccine, và độc lực biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, theo hãng tin AFP.

WHO cho biết tính đến nay biến thể Omicron đã lây lan tới 63 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng nghiêm trọng hơn, các dữ liệu sơ bộ tiếp tục cho thấy biến thể này lây nhiễm nhanh hơn biến thể Delta, cũng như có khả năng làm giảm tác dụng của vaccine, dù rằng không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng trên cơ thể người bệnh.



Minh họa cấu trúc của virus SARS-CoV-2. Ảnh: NPR

Thông báo khẳng định rất có thể ở những nơi mà Omicron đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng, biến thể này sẽ sớm vượt mặt Delta trong thời gian tới.

Nam Phi cũng được lưu ý là có tình trạng Omicron lây lan nhanh hơn các nước khác. Trong khi đó, những quốc gia như Anh, nơi Delta vẫn là biến thể thống trị, thì tốc độ lây lan của Omicron chậm hơn.

Theo WHO, hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận khả năng lây lan nhanh của Omicron là do nó có thể kháng lại phản ứng miễn dịch của cơ thể người, bản thân virus đã tự có đặc tính lây lan nhanh hoặc cả hai lý do này.

Trong một cuộc hop báo trước đó cùng ngày, Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe châu Phi (Nam Phi) - GS Willem Hanekom cũng đề cập tới một số nội dung tương tự thông báo của WHO.

Ông cho biết ở Nam Phi hiện có ba nhóm nghiên cứu dịch tễ đang tiến hành theo dõi tác động của biến thể mới. Họ so sánh hai tuần đầu của làn sóng Omicron hiện nay với hai tuần đầu của các làn sóng lây nhiễm trước liên quan đến biến thể Beta và Delta và họ nhận thấy "bệnh nhẹ hơn ở giai đoạn này".



Tuy nhiên, ông Hanekom lưu ý rằng tỉ lệ lây lan biến thể Omicron tại Nam Phi "nhanh hơn nhiều" so với các biến thể Beta và Delta, với 95% trong số 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày được phát hiện ở Nam Phi là biến thể Omicon.

Ông Hanekom cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu cho biết Omicron có thể làm giảm 41 lần khả năng sinh kháng thể sau khi được tiêm đủ liều vaccine của Pfizer/BioNTech.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí The Wire, ông Hanekom cho biết nhiều nghiên cứu do các nhóm chuyên gia Nam Phi thực hiện cũng cho thấy hiện tượng giảm sinh kháng thể tương tự ở người nhiễm Omicron sau khi đã tiêm đủ liều vaccine của AstraZeneca.