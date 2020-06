Ngày 3-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo nối lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine trong việc điều trị người mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, theo hãng tin AFP.

"Tuần trước, ủy ban điều hành của nhóm 'Thử nghiệm thống nhất' đã quyết định tạm dừng hoạt động của thử nghiệm hydroxychloroquine vì những lo ngại về sự an toàn của loại thuốc này. Quyết định này được đưa ra để đề phòng những rủi ro" – Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo ngày 3-6.

"Tuy nhiên, trên cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các thành viên ủy ban điều hành khuyến nghị rằng không có lý do nào để thay đổi các phương thức thử nghiệm đã có trên thế giới. Ủy ban điều hành sẽ liên lạc với các nhà điều tra để nối lại việc thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine" - ông Tedros khẳng định.



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: DW

Ngoài ra, người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh ủy ban giám sát và an toàn dữ liệu sẽ vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự an toàn của tất cả các phương pháp trị liệu đang được thử nghiệm trong nhóm “Thử nghiệm Thống nhất”.

Trước đó, vào ngày 25-5, WHO tuyên bố tạm dừng mọi cuộc thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine để đánh giá tính an toàn.

Quyết định tạm dừng này được đưa ra sau một nghiên cứu đăng trên trên tạp chí y khoa The Lancet nói rằng thuốc hydroxychloroquine có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19.

Ngay sau đó, Ủy ban điều hành của nhóm “Thử nghiệm thống nhất” đã đưa ra quyết định cảnh báo về tính an toàn trên. Nhóm “Thử nghiệm thống nhất” bao gồm hàng trăm bệnh viện trên khắp thế giới có bệnh nhân đăng ký thử nghiệm một số phương pháp điều trị COVID-19.



Thuốc hydroxychloroquine ngoài được dùng điều trị sốt rét còn có công dụng trị viêm khớp dạng thấp. Ảnh: REUTERS

Thuốc hydroxychloroquine, ngoài việc dùng để điều trị sốt rét còn được sử dụng để chữa bệnh viêm khớp dạng thấp. Loại thuốc này đã được Tổng thống Mỹ Trump ủng hộ trong phòng ngừa và điều trị COVID-19.

Theo AFP, hơn 3.500 bệnh nhân tại trên 35 quốc gia đã đăng ký tham gia các cuộc thử nghiệm lâm sàng với thuốc hydroxychloroquine.