Thế giới đang cạn kiệt khẩu trang và các thiết bị y tế khác bảo vệ cá nhân chống lại virus Corona, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vào ngày 7-2, theo Channel News Asia.



"Thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt các thiết bị bảo vệ cá nhân"- Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với ban điều hành tại Geneva (Thụy Sĩ).



WHO ghi nhận giá của một số mặt hàng cao hơn tới 20 lần so với bình thường. Ông Tedros nhấn mạnh với các phóng viên rằng vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn do việc sử dụng khẩu trang chưa cần thiết của những đối tượng không bị bệnh cũng như không phải nhân viên y tế.



Việc sử dụng không đúng đối tượng đang khiến nguồn khẩu trang cạn kiệt. Ảnh: REUTERS

"Hiện tại các kho dự trữ thiết bị y tế cho từ 4-6 tháng tới đều đã cạn kiệt. Lượng khẩu trang dự trữ trên toàn cầu hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của WHO và các đối tác" - ông nói thêm.



Sau khi nói chuyện với một nhóm các nhà sản xuất và phân phối chuỗi cung ứng vào hôm 7-2, ông Tedros nói rằng những công ty này đã hứa chỉ bán những mặt hàng này cho nhân viên y tế.



"Số lượng thiết bị bảo vệ cá nhân hiện rất hạn chế nên chúng tôi cần đảm bảo chúng sẽ được cung cấp cho những người cần nó nhất, ở những nơi cần nó nhất"- ông nói, cảnh báo việc "dự trữ thiết bị bảo vệ cá nhân ở các quốc gia và khu vực hiện mức lây nhiễm còn thấp".



WHO đầu tuần này cho biết họ đã bắt đầu gửi khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc, áo choàng cách ly bảo hộ và bộ dụng cụ xét nghiệm đến các quốc gia cần hỗ trợ.