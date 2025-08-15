Saigon Smile Medical: Hơn 2 thập kỷ tiên phong thẩm mỹ nội khoa 15/08/2025 10:30

(PLO)- Từ những ngày đầu tiên, Saigon Smile Medical đã chọn cho mình một triết lý khác biệt: hiệu quả thật, chất lượng thật và an toàn thật. Đó là lý do hơn 90% khách hàng trung thành luôn quay lại và giới thiệu cho người thân, bạn bè.

Hai thập kỷ bền bỉ giữ vững chuẩn mực làm đẹp an toàn

Từ ngày đầu tiên thành lập đến nay, Saigon Smile luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự phải gắn liền với sức khỏe, với sự an toàn dài lâu. Giữa một thị trường làm đẹp liên tục biến động, Saigon Smile vẫn chọn cho mình một con đường riêng: bền bỉ theo đuổi triết lý làm đẹp an toàn, lấy khách hàng làm trung tâm và coi hiệu quả lâu dài là thước đo giá trị.

Hai thập kỷ gắn bó với một triết lý duy nhất đã giúp thương hiệu trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng và sự an tâm tuyệt đối của hàng triệu khách hàng.

Chủ tịch Saigon Smile Medical Trần Thu Thủy: Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam

Tại Saigon Smile Medical, hệ thống máy móc và công nghệ làm đẹp luôn được cập nhật mới nhất từ Mỹ đảm bảo 100% chính hãng và được FDA chứng nhận. Các công nghệ giảm béo, giảm cân, trẻ hóa, nâng cơ, tái tạo da đều được ứng dụng theo chuẩn y khoa, giúp khách hàng đạt hiệu quả tối ưu.

Đồng hành cùng công nghệ là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu để nắm vững kỹ thuật mới nhất. Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại và chuyên môn vững vàng chính là yếu tố bảo chứng cho chất lượng dịch vụ làm đẹp tại Saigon Smile suốt 20 năm qua.

Saigon Smile Medical – điểm hẹn quen thuộc của dàn sao hàng đầu

Không chỉ được hàng triệu khách hàng tin chọn, Saigon Smile còn là nơi gửi gắm sắc vóc của nhiều nghệ sĩ tên tuổi – những người luôn đặt yêu cầu rất cao về hiệu quả và sự an toàn trong làm đẹp.

Từ ca sĩ Mỹ Linh, diva Việt đầu tiên trở thành cổ đông chiến lược, đến ca sỹ Lưu Hương Giang, diễn viên Lã Thanh Huyền, Á hậu Thụy Vân, ca sỹ Myra Trần, ca sỹ Bảo Anh, cặp đôi nghệ sĩ Lý Hải – Minh Hà, tất cả đều lựa chọn Saigon Smile là nơi đồng hành cùng họ trong hành trình giữ gìn vẻ đẹp khỏe khoắn và tự nhiên.

Vợ chồng đạo diễn nghìn tỷ chọn làm đẹp tại Saigon Smile Medical

“Tôi tin vào sự tận tâm và khoa học tại Saigon Smile. Ở đây không chỉ làm đẹp, mà còn hiểu rõ cơ thể, hiểu rõ làn da, tôn trọng vẻ đẹp riêng của mỗi người” – Minh Hà chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ xóa nhăn nâng cơ Ultherapy Prime Plus tại Saigon Smile Medical.

Lan tỏa yêu thương- hành trình làm đẹp cùng cộng đồng

20 năm phát triển, Saigon Smile không chỉ chăm sóc sắc đẹp phụ nữ Việt mà còn âm thầm viết nên hành trình lan tỏa giá trị sống đẹp – sống yêu thương qua hơn 30 dự án thiện nguyện lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Từ những hành động kịp thời như ủng hộ 500 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung vượt qua bão Yagi, trao quà cứu trợ tại Nghệ An sau thiên tai bão Wipha, đến những chuyến thiện nguyện thường niên, quỹ từ thiện của Saigon Smile luôn có mặt ở những nơi cần sẻ chia nhất.

Dịp kỷ niệm 20 năm – cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển, Saigon Smile lựa chọn một sứ mệnh sâu sắc hơn: Dự án “100 mái ấm – Xóa nhà tạm”, xây dựng 100 căn nhà tình thương tại những vùng còn nhiều khó khăn về đời sống và cơ sở hạ tầng.

Niềm tự hào Việt Nam tại các giải thưởng làm đẹp quốc tế

Ngay trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Saigon Smile Medical vinh dự được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – một dấu mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu Việt trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ, đội ngũ chuyên môn và công nghệ hiện đại, mà còn là thành quả của 20 năm kiên định với triết lý “làm đẹp có trách nhiệm” – an toàn, hiệu quả và nhân văn.