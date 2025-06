Tháng 5, doanh thu của TKV vượt kế hoạch 02/06/2025 19:22

Ngày 2-6, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 giữa điểm cầu Quảng Ninh và trụ sở TKV tại Hà Nội.

Theo đó, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và Ban lãnh đạo điều hành cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các cán bộ chuyên môn và các đơn vị, TKV đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5.

Tháng 5, TKV và các đơn vị đồng loạt tổ chức phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong toàn thể công nhân cán bộ Tập đoàn; qua đó, Tập đoàn tiếp tục giữ vững và duy trì nhịp độ sản xuất ở mức cao.

Về sản xuất than tháng 5, than sạch sản xuất đạt 3,6 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 17,7 triệu tấn và bằng 105% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất đạt 3,38 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 17,65 triệu tấn, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu ước đạt 1,55 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 6,25 triệu tấn, bằng 119% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 4,7 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 22,24 triệu tấn, bằng 101,6% so với cùng kỳ, trong đó than giao cho hộ điện tháng 5 ước đạt 4,1 triệu tấn; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 19,21 triệu tấn.

Các đơn vị khoáng sản, hoá chất tiếp tục duy trì sản xuất với sản lượng ở mức cao. Sản xuất Alumina tháng 5 ước thực hiện 131 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 625 nghìn tấn, bằng 102% so với cùng kỳ. Trong tháng 5 ước đạt đã tiêu thụ 137 nghìn tấn, bằng 114% kế hoạch, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 590 nghìn tấn và bằng 100% so với cùng kỳ,...

Doanh thu tháng 5 của tập đoàn ước đạt 16,34 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch tháng. Doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 77,88 nghìn tỷ đồng. Nộp NSNN tháng 5 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024: doanh thu tăng 4%, lợi nhuận tăng 12%, nộp NSNN tăng 7%.

TKV sẽ quyết liệt đẩy mạnh sản xuất, tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tối đa sản lượng than khai thác, tăng cường quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ.

Bước vào tháng 6 năm 2025, dự kiến tình hình mưa bão gia tăng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của TKV, nhất là các đơn vị khai thác than và khoáng sản; mưa nhiều trong tháng sẽ làm giảm nhu cầu than cho sản xuất điện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD tháng 6 và phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, TKV và các đơn vị sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tối đa sản lượng; đảm bảo công tác sản xuất, nhập khẩu, chế biến pha trộn, đáp ứng than cho thị trường và than cho sản xuất điện.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng năm 2025 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 3,12 triệu tấn; lũy kế 6 tháng dự kiến đạt 20,84 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 3,42 triệu tấn; 6 tháng dự kiến đạt 21,1 triệu tấn. Than tiêu thụ dự kiến 5,04 triệu tấn, lũy kế 6 tháng dự kiến tiêu thụ là 27,29 triệu tấn,...

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 6 dự kiến đạt 16,69 nghìn tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng ước đạt 94,57 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu các Ban chuyên môn, các đơn vị bám sát các chỉ tiêu kế hoạch điều hành để chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu, mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, HĐTV Tập đoàn, hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng 6, phấn đấu 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính đạt trên 54% KH năm.

Các đơn vị bám sát thị trường, điều hành sản xuất, tiêu thụ than linh hoạt; kiểm soát chặt chẽ các công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc trên nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.