'Thành phố Sống Đầy' nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng tại Vinhomes Green City 22/08/2025 14:27

(PLO)- Hơn 10 năm sống ở nội đô giữa những khối bê tông ken đặc, với những cung đường kẹt xe, đông đúc đến ngạt thở, gia đình anh Hoàng Minh quyết định mua nhà tại Vinhomes Green City. Như bao gia đình khác đang dịch chuyển về “trái tim” mới của CBD Tây Bắc TP.HCM, điều anh Minh tìm kiếm là một nơi để gia đình được sống cân bằng hơn, hạnh phúc hơn.

Tìm không gian sống cân bằng, gia đình trẻ dừng chân tại Vinhomes Green City

Khi áp lực cuộc sống ngày một gia tăng, thế hệ người mua nhà mới, đặc biệt là những gia đình trẻ, không chỉ quan tâm đến diện tích hay vị trí mà đặc biệt ưu tiên không gian sống cân bằng, nơi nhịp sống được điều tiết, sức khỏe thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng trọn vẹn. Vinhomes Green City - đại đô thị all-in-one đầu tiên tại Tây Bắc TP.HCM là một nơi như thế.

“Thành phố Sống Đầy” tại trung tâm CBD Tây Bắc TP.HCM

“Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi muốn ngôi nhà thực sự là chốn bình yên để tái tạo năng lượng và kết nối với các thành viên gia đình”, anh Hoàng Minh (36 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Sau khi được giới thiệu về dự án Vinhomes Green City, anh đã quyết định biến mong muốn ấy sớm trở thành hiện thực.

Vinhomes Green City được xem là đáp án xác đáng cho các gia đình đang tìm một môi trường sống cân bằng. Không chỉ kế thừa hoàn hảo mô hình “all-in-one” vốn đã làm nên tên tuổi Vinhomes, đại đô thị này còn mở ra triết lý “all-in-life - Thành phố Sống Đầy” - nơi tiện nghi, sự kết nối và thiên nhiên cùng hội tụ, mang đến cuộc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Vinhomes Green City mang đến cho cư dân cuộc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

“Trái tim xanh” của Vinhomes Green City chính là công viên hồ trung tâm rộng 8ha, nhịp giao hòa giữa chất sống hiện đại với thiên nhiên trong lành. Từ điểm chạm ấy, cả một bản giao hưởng cân bằng được mở ra với vô vàn trải nghiệm thú vị.

Anh Hoàng Minh đang mường tượng cảnh mỗi sớm mai, cả gia đình bắt đầu ngày mới bằng bước chân thong dong trên lối dạo lát sỏi, dừng lại bên hồ cảnh quan phẳng lặng. Bố mẹ anh tìm sự an yên trong khu thiền định giữa vườn dưỡng sinh ngập tràn cây xanh. Hai đứa trẻ nhà anh bắt đầu hành trình khám phá đầy sắc màu tại công viên Fairy Land 8.500m² - thế giới cổ tích rực rỡ với các trò chơi sáng tạo, hay thỏa sức vẫy vùng tại công viên nước Aqua Adventure 9.000 m² với những máng trượt uốn lượn, đường trượt mạo hiểm…

Khi chiều xuống, công viên thể thao đa năng Gym Park rộng 4.500m² trở thành điểm hẹn của những người yêu vận động. Anh Minh và vợ dự định sẽ lập một hội nhóm thể thao ở hai môn sở trường là chạy bộ và pickleball tại đây. Sau mỗi lần dốc sức chạy deadline công việc, anh Minh sẽ sạc lại năng lượng bằng những phút giây chữa lành, tìm kiếm sự cân bằng tại công viên Zen Park 5.900 m².

Công viên thể thao đa năng là điểm hẹn của những người yêu vận động

Cũng tại Vinhomes Green City, vợ chồng anh Minh có thể yên tâm bởi các con sẽ có môi trường học tập chất lượng khi Vinschool nằm ngay nội khu. Trẻ có thể tự đi bộ hay đạp xe đến trường an toàn và thuận tiện. Tiện ích giáo dục chất lượng cao sẽ góp phần hình thành nhanh chóng cộng đồng cư dân trí thức, gia tăng sức hút an cư và giá trị bất động sản.

Cũng nằm ngay giữa lòng Vinhomes Green City, các tuyến phố thương mại, tuyến phố phong cách Trung Hoa, Nhật Bản như một “thủ phủ” giải trí - mua sắm - ẩm thực của Tây Bắc TP.HCM, không chỉ phục vụ riêng cư dân mà còn hứa hẹn trở thành điểm hẹn vui chơi, mua sắm hiện đại và quy mô bậc nhất khu vực.

“Đây sẽ là không gian để gắn kết tất cả các thành viên - điều mà ở trung tâm chúng tôi không làm được”, chị Thu Trang, một cư dân tương lai của Vinhomes Green City, hồ hởi nói.

Chưa kể, tọa lạc ngay cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, đại đô thị kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới trung tâm thành phố, khu công nghiệp hay các điểm vui chơi giải trí lân cận. Vinhomes Green City vì thế trở thành lựa chọn cân bằng hoàn hảo: vừa đủ gần để chạm phố, vừa đủ xa để cách biệt với xô bồ, khói bụi, giữ trọn khoảng trời thoáng đãng và những phút giây tĩnh lặng, an yên.

Cột mốc mới trên hành trình kiến tạo các đại đô thị kiểu mẫu

Thực tế trong suốt hơn 1 thập kỷ phát triển, Vinhomes đã định hình lại khái niệm “đô thị” tại Việt Nam bằng việc tiên phong kiến tạo các dự án đáng sống bậc nhất. Tại các dự án, Vinhomes đều xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện - nơi cư dân vừa an cư, lập nghiệp, học tập, kết nối, vui chơi, đầu tư kinh doanh, vừa được nuôi dưỡng cảm hứng và khát vọng vươn lên mỗi ngày.

Uy tín của Vinhomes đã được minh chứng ở các đại đô thị trải dọc từ Bắc chí Nam, với “mã gen” nhận diện chung là không gian xanh rộng lớn, hệ sinh thái dịch vụ “all-in-one” cao cấp của Vingroup, gồm y tế - Vinmec, giáo dục - Vinschool, mua sắm - Vincom, di chuyển xanh - VinBus/Xanh SM…

Đô thị được vận hành, quản lý bài bản bởi Vinhomes với an ninh 24/7, hệ thống cảnh quan, tiện ích được chăm sóc tận tâm. Chưa kể, cộng đồng cư dân luôn được nâng tầm chuẩn sống bằng chuỗi hoạt động cộng đồng, các sự kiện, lễ hội lớn.

Vinhomes Green City kiến tạo không gian sống và phát triển bền vững cho cư dân

Tiếp nối hành trình đó, Vinhomes Green City mang đến giải pháp an cư đẳng cấp, đồng thời kiến tạo chuẩn sống cân bằng tại Tây Bắc TP.HCM. Đô thị được tích hợp trường học Vinschool (khởi công vào tháng 3-2026), TTTM Vincom 4ha, 2 phố thương mại phong cách Nhật Bản và Trung Hoa, 12 tổ hợp công viên chủ đề và 122 tiện ích vui chơi giải trí nội khu, như sân bóng đá, bóng rổ, pickle ball, hồ bơi, gym, kidzone, BBQ… Cùng với đó là gần 40ha cho cây xanh và mặt nước đan xen các tiện ích sống cao cấp.

Ở Vinhomes Green City, mỗi bước chân sẽ là một trải nghiệm, mỗi khoảng không gian là một giá trị sống. An cư tại đại đô thị cũng là gửi gắm tương lai vào một “Thành phố Sống Đầy” - nơi từng thế hệ trong gia đình đều tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.