Thời sự sáng 24-11: Nghĩa tình đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến khúc ruột miền Trung

7 giờ sáng 23-11 (giờ Hà Nội), từ Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung. Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương, nhấn mạnh ưu tiên con người, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người mất, tiếp tế kịp thời, không để ai thiếu ăn mặc.
Về hỗ trợ khẩn cấp, Bộ Tài chính được chỉ đạo cấp thêm kinh phí: Đắk Lắk 500 tỉ, Gia Lai 150 tỉ, Khánh Hòa 150 tỉ, Lâm Đồng 300 tỉ; đồng thời hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi 1.000 tấn.