Thời sự sáng 24-11: Nghĩa tình đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến khúc ruột miền Trung 24/11/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 24-11: Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo hỗ trợ bổ sung 4 tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ; Trung tâm dự báo quốc gia: Đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ vừa qua là cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử; Người dân Đắk Lắk nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc sinh tử trong đêm lũ dữ; Kiện đòi bồi thường vì bị nói 'cư xử như đàn bà' trên nhóm Zalo khu dân cư; Phát hiện túi chứa người ở tòa nhà cao tầng, công an đang truy bắt 2 nghi phạm; Kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm là ‘tác phẩm’ do ai soạn thảo?...

7 giờ sáng 23-11 (giờ Hà Nội), từ Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung. Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương, nhấn mạnh ưu tiên con người, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người mất, tiếp tế kịp thời, không để ai thiếu ăn mặc.

Về hỗ trợ khẩn cấp, Bộ Tài chính được chỉ đạo cấp thêm kinh phí: Đắk Lắk 500 tỉ, Gia Lai 150 tỉ, Khánh Hòa 150 tỉ, Lâm Đồng 300 tỉ; đồng thời hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi 1.000 tấn.