Ưu tiên biển Đông và COC biển đông và coc là một trong những chương trình nghị sự được ưu tiên. VN sẽ đẩy nhanh nhất có thể với tiến trình COC. Tuy nhiên, các ưu tiên, lợi ích của các bên vẫn còn sự khác biệt, do vậy có những phức tạp nhất định và cần thời gian. Là chủ tịch ASEAN, VN sẽ đóng góp đẩy nhanh tiến trình đàm phán, cả việc dành thêm thời gian cho đàm phán và cách thức phù hợp để đẩy nhanh tiến trình đàm phán hiệu quả hơn, đạt chất lượng cao hơn trong năm 2020. VN sẽ phối hợp rất chặt chẽ với Philippines, điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc và là nước chủ trì đàm phán với Trung Quốc về COC, để đẩy nhanh tiến trình đàm phán trong năm 2020. Hy vọng sẽ hoàn tất vòng đàm phán thứ hai trong năm 2020. VN không chỉ đưa vấn đề biển Đông ra các diễn đàn ASEAN mà có thể cả tại HĐBA LHQ khi đảm nhiệm “vai trò kép” chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Có năm nội dung về biển Đông mà dư luận quan tâm: (1) Hòa bình - ổn định; (2) tự do, an toàn hàng không, hàng hải; (3) tuân thủ pháp luật và tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), xây dựng COC; (4) tình hình trên thực địa xảy ra như thế nào; và (5) tình hình hoạt động của ngư dân (cả việc đánh cá của ngư dân và công tác bảo hộ dành cho ngư dân).