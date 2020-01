Vị thế đặc biệt của Việt Nam năm 2020

Vai trò to lớn của HĐBA LHQ HĐBA là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên nhất tại LHQ. HĐBA không phục tùng Đại hội đồng LHQ, có thể tự ra các nghị quyết về các vấn đề được quy định và các nghị quyết của HĐBA có giá trị bắt buộc các nước thành viên phải phục tùng và thực thi. HĐBA có thể tiến hành điều tra bất cứ tranh chấp nào hoặc bất cứ tình thế nào có thể dẫn tới những xung đột quốc tế hoặc đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời có thể đưa ra những nghị quyết kiến nghị về các phương thức cũng như nội dung cụ thể để giải quyết những xung đột đó. Một số quyền tiêu biểu của thành viên không thường trực là quyền thay nhau làm chủ tịch hội đồng và quyền đề xuất, thảo luận, bỏ phiếu thông qua nghị quyết của HĐBA. Theo quy định, các nghị quyết của HĐBA cần phải được chín thành viên bỏ phiếu thông qua. Do vậy, ngoài năm thành viên thường trực, nếu ít nhất bảy thành viên không thường trực bỏ phiếu không thông qua nghị quyết này thì nghị quyết cũng không thể được thông qua.