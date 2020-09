Tội phạm manh động, tinh vi, dã man, tàn bạo...tăng

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Phạm pháp hình sự tăng

Theo đó, trong năm 2020, trên địa bàn Thành phố xảy ra 3.635 vụ phạm pháp hình sự (tăng 24 vụ, 0,66% so với cùng kỳ năm 2019) với tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, nguy hiểm.

Đặc biệt nổi lên là các vụ giết người với hành vi dã man, tàn bạo, mất nhân tính với nguyên nhân phần lớn mang tính bộc phát hoặc phát sinh từ việc vay mượn tiền, mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và đánh bạc.



Án mạng trước một quán cơm tại quận Tân Bình khiến một người chết. Ảnh: NT

Cũng theo báo cáo, xu hướng bạo lực tập thể trong số thanh thiếu niên diễn ra ngày càng công khai và liều lĩnh, cá biệt có vụ tập trung rất đôn g người tham gia.

Ngoài ra, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" vẫn tiềm ẩn phức tạp với số vụ tạt chất bẩn và gọi điện đe dọa, “khủng bố” người vay để đòi tiền vẫn diễn ra.

Báo cáo cũng nêu, số vụ chống người thi hành công xảy ra 21 vụ, trong đó có vụ g ây thương vong cho lực lượng thực thi công vụ. Án xâm phạm sở hữu tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao (70,15%) và có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn và thời gian gây án.

Trong đó, đáng chú ý đã phát sinh một số vụ cướp được thực hiện bởi người nước ngoài và việc lợi dụng việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 để gây án.

Khởi tố 277 vụ thu gom khẩu trang đã qua sử dụn g

Đối với tội phạm về kinh tế, tham nhũng thời gian qua diễn ra phức tạp trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm; trong đó nổi lên là tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Đáng chú ý, lợi dụng nhu cầu mua các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19 (khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn) tăng cao, nhiều cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, nhà thuốc đã thu gom và nâng giá bán.



Low Han Xiang (32 tuổi, quốc tịch Singapore) thu gom một lượng lớn khẩu trang ở Việt Nam rồi tìm cách tuồn sang Malaysia đã bị bắt. Ảnh: CA

Đặc biệt, đã phát hiện, xử lý 849 vụ, 862 đối tượng tiến hành thu gom khẩu trang đã qua sử dụn g , sau đó tái chế rồi bán lại cho người tiêu dùng trong nước hoặc nước ngoài tiêu thụ. Trong đó khởi tố 277 vụ, xử lý hành chính 572 vụ.

Về xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 42 vụ mua bán, tích trữ, vận chuyển, găm hàng khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ, thu giữ khoảng 2.081.132 cái khẩu trang, 5.875 hộp khẩu trang, 31 thùng khẩu trang các loại.

Ngoài ra còn có 2.020 lít cồn sát khuẩn, 3.093 chai rửa tay không nhãn hiệu, 68 chai nước rửa tay khô, 10 chai gel rửa tay, 1.620 lít cồn sử dụng pha chế cồn sát khuẩn và 7,5 kg nguyên liệu sản xuất khẩu trang, 780 k g khẩu trang y tế đã qua sử dụng, 2.078 bộ trang phục bảo hộ y tế phòng dịch.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình trật tự xã hội sẽ có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bởi lượng lớn người lao động mất việc do các công ty, cơ sở kinh doanh dừng hoạt động, người lao động tự do chưa kiếm được việc làm sẽ làm gia tăng hoạt động lừa đảo (nhất là lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua mạng, lừa đảo kiếm việc làm, ...), hoạt động “tín dụng đen” do người dân có nhu cầu vay tiền để tái đầu tư, để tiêu xài...

Chuyển sang chơi ma túy trong căn hộ cao cấp Hầu hết các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy bị khám phá gần đây đều có yếu tố xuyên quốc gia với số lượng lớn ma túy tổng hợp và hêrôin bị thu giữ có nguồn gốc từ Campuchia. Đặc biệt, lợi dụng ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nghi phạm đã chuyển sang hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các chung cư cao tầng, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, nhà cho thuê. Trong năm qua, Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.352 vụ, 3.339 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy (khởi tố 1.191 vụ) thu giữ: 251.556,932 gram, 201.400 viên ma túy tổng hợp... Bộ đội biên phòng Thành phố đã chủ trì và phối hợp phát hiện, xử lý 112 vụ, 223 đối tượng (khởi tố 3 vụ).