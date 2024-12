Thủy điện ở Thừa Thiên Huế tăng mức xả nước 13/12/2024 11:02

Ngày 13-12, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền phát thông báo về việc tăng mức điều tiết nước về hạ du đối với hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ.

Theo đó, đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền là 57,71m, lưu lượng nước về hồ là 585 m3/s, lưu lượng nước qua tràn và tuabin là 451 m3/s.

Thủy điện ở Thừa Thiên Huế tăng mức xả nước để ứng phó với mưa lớn. Trong ảnh: Nhiều tuyến đường tại TP Huế bị ngập trong trận lũ đầu tháng 10-2024.

Trước diễn biến mưa lớn, công ty sẽ thực hiện điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 600 m3/s đến 1000 m3/s. Thời gian bắt đầu thực hiện điều tiết từ 14 giờ chiều cùng ngày.

Theo dự báo, từ ngày 13-12 đến hết ngày 15-12, trên đất liền tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to đến rất to với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền 150-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay mực nước trên sông Hương, sông Bồ đang dao động mức xấp xỉ báo động 1.

Cảnh báo, từ chiều nay đến ngày 15-12, trên các sông Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ có khả năng ở mức báo động 2 đến báo động 3, các sông khác trên báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt, ngập úng kéo dài tại ở vùng trũng thấp, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.