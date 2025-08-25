Toàn ảnh tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 được đánh giá tốt hơn so với buổi tổng hợp luyện tối 21-8, nhất là khối xếp hình, xếp chữ.
Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Có sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm bốn khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Phát biểu chỉ đạo sau kết thúc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 đã thực hiện tốt hơn so với buổi tổng hợp luyện tối 21-8, nhất là khối xếp hình, xếp chữ tuy lần đầu tiên tham gia tổng hợp luyện nhưng đã có nhiều cố gắng.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các khối, các lực lượng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và kết quả đã đạt được, tiếp tục luyện tập, nhất là các khối đứng, rèn luyện để có thể đứng nghiêm 3-4 tiếng đồng hồ.
Đồng thời các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước sắp tới và thực hành diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm vào sáng 2-9 xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.
Dự kiến sau hai ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được tổ chức từ 20g00 ngày 27-8-2025 (thứ Tư); Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6g30 ngày 30-8-2025 (thứ Bảy).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra từ 6g30 ngày 2-9-2025 (thứ Ba).