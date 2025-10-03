Top 5 khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội siêu đẹp cho cho kỳ nghỉ trọn vẹn 03/10/2025 14:32

(PLO)- Chắc hẳn sau những ngày làm việc căng thẳng, một kỳ nghỉ ngắn ngày tại khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả giúp bạn tái tạo năng lượng. Không cần phải đi xa, chỉ sau vài giờ di chuyển là bạn đã có thể đắm mình trong không gian xanh mát, tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng và dịch vụ đẳng cấp rồi!

Angsana Quan Lạn

Cái tên đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn đọc chính là Angsana Quan Lạn. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn tìm về nơi yên tĩnh, riêng tư giữa biển trời nguyên sơ đầy thư giãn. Theo đó, Angsana Quan Lạn là 1 khu nghỉ dưỡng 5 sao nép mình trong Vịnh Bái Tử Long hùng vĩ và chỉ mất vài tiếng để di chuyển tới Hà Nội.

Tới với khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội này, bạn sẽ được trải nghiệm các dịch vụ tinh tế và dịch vụ đẳng cấp. Trước hết là bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và không gian thiên nhiên biển đảo yên tĩnh. Tiếp đó, Angsana Quan Lạn còn sở hữu hệ thống 156 phòng nghỉ với thiết kế tinh tế, có tầm nhìn hướng ra biển cả và cảnh quan đảo xanh mát. Từ đó đem lại sự thư giãn trọn vẹn và đảm bảo sự riêng tư chuẩn quốc tế.

Melia Ba Vi Mountain Retreat

Melia Ba Vi Mountain Retreat nằm ngay trong lòng vườn quốc gia Ba Vì bao la, thuộc địa phận TP Hà Nội. Vậy nên, quãng đường di chuyển vô cùng thuận lợi cũng như chỉ cách trung tâm Thủ đô khoảng 65km về phía Tây.

Đến với khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì Mountain Retreat, bạn có thể cảm nhận rõ sự bình lặng giao hòa với thiên nhiên xanh ngát, bình yên. Bạn sẽ có cảm giác như lạc bước vào thế giới khác, tránh xa những ồn ào, xô bồ nơi đô thị. Hơn nữa, Melia Ba Vi Mountain Retreat còn có kiến trúc ấn tượng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét Pháp sang trọng cùng nét mộc mạc của làng quê Việt Nam. Điều này tạo ra cảm giác mới lạ nhưng vẫn không kém phần quen thuộc cho du khách.

Emeralda Ninh Bình

Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình lấy cảm hứng từ những ngôi làng Việt ngày xưa. Vậy nên cấu trúc sẽ gồm 9 khu xóm, tọa lạc ngay giữa đầm lầy Vân Long xanh ngát. Toàn bộ Emeralda Ninh Bình đều sử dụng phong cách làng làng cổ cùng hệ mái ngói đỏ, sân lát gạch, hàng cau vua...tạo nên cảm giác gần gũi, yên bình, mộc mạc.

Ngoài ra, hiện tại Emeralda Ninh Bình gồm 3 điểm chính: Sân golf mini, Spa La Cochinchine, Trung tâm Hội thảo...Do đó nơi đây còn phù hợp để tổ chức hội thảo cao cấp nữa đó!

Flamingo Đại Lải Resort

Cách Hà Nội không xa, Flamingo Đại Lải Resort cũng là một trong những điểm đến lý tưởng, được yêu thích nhất hiện nay. Nơi đây ghi điểm với không gian xanh rộng lớn cùng lối kiến ​​trúc độc đáo, hệ thống tiện ích hiện đại và đa dạng.

Flamingo Đại Lải Resort có quy mô lên tới 123ha, gồm 4 bán đảo, 2 đảo đảo, 10 cánh rừng cùng với 5 quả đồi. Nhờ đó mang đến cảm giác như được hòa mình vào giữa một ốc đảo thái bình, thư giãn. Hơn nữa, điểm nổi bật của Flamingo Đại Lải còn nằm ở cách thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên. Các khách sạn, biệt thự cũng theo lối xây dựng ghép thông minh với hệ thống cây xanh, sân vườn, mặt nước nổi bật. Du khách sẽ cảm nhận trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi, thư thái mà vẫn sang trọng, mới mẻ.

Amaya Home

Với vị trí thuận tiện, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, khu nghỉ dưỡng Amaya Home Sóc Sơn cũng là một điểm đến cực kỳ lý tưởng cho những ai muốn di chuyển nhanh.

Ngay khi đặt chân tới khu nghỉ dưỡng Amaya Home, hẳn bạn sẽ bị thu hút nhờ lối cảnh quan xanh mát, bầu không khí trong lành. Những con đường lát gạch sang trọng hay những căn phòng làm bằng gỗ tinh tế, đậm phong cách vintage...Chính là những điểm nổi bật tạo nên một Amaya Home hiện đại, đậm chất châu Âu.

Bên cạnh đó, lựa chọn nghỉ dưỡng tại Amaya Home, du khách còn có thể vui chơi thỏa thích để tạm quên đi bộn bề cuộc sống. Bạn có thể thỏa thích bơi lội trong hồ trong xanh, cắm trại ăn nướng hay làm đẹp cho bản thân cùng dịch vụ spa chuyên nghiệp...

Trên đây là top 5 khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội siêu đẹp và được review nhiều nhất mà bạn nên tham khảo. Còn chờ gì mà không đặt ngay một khu nghỉ dưỡng để tái tạo năng lượng, tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn ngay từ hôm nay đi nào!