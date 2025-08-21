TP.HCM mưa lớn rạng sáng, nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân vất vả đi làm 21/08/2025 10:01

(PLO)- Mưa lớn rạng sáng 21-8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, giao thông ùn ứ, hàng loạt xe chết máy, người dân rất vất vả khi đi làm.

Rạng sáng 21-8, một cơn mưa giông lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM, khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Tính đến hơn 8 giờ sáng, nhiều đoạn đường vẫn ngập sâu, giao thông hỗn loạn khiến nhiều người trễ giờ làm.

Đường ngập sâu sáng 21-8.

Đường ngập hơn nửa bánh xe, người dân vất vả di chuyển.

Khoảng 3 giờ sáng, mưa trút xuống xối xả kèm theo giông sét. Chỉ trong vòng nửa giờ, hàng loạt tuyến đường như Song Hành, Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ)… nhanh chóng chìm trong nước. Riêng đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp cũ), nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2km.

Người dân dắt bộ qua điểm ngập.

Đường Phan Huy Ích nước ngập khoảng 2km.

Nước mưa dâng nhanh, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo nên những đợt sóng lớn mỗi khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hàng chục xe máy bị chết máy, nhiều người buộc phải dắt bộ, tấp vào lề đường đứng chờ nước rút.

Người dân dọn dẹp nhà sau cơn mưa.

Người dân vất vả đi làm, đi học...

Ông Anh Vũ (phường Linh Xuân) cho biết phải dắt bộ gần một cây số để tìm chỗ sửa xe, trễ giờ làm luôn. Tưởng dậy sớm sẽ tránh được kẹt xe, ai ngờ lại gặp nguyên một biển nước.

Cùng cảnh ngộ, chị Thanh Vy (phường Gò Vấp), đang trên đường đi làm tại Khu công nghiệp Tân Bình, đến đoạn đường ngập thì xe máy chết máy. Tôi đang dắt xe thì một chiếc ô tô chạy qua, sóng nước tràn đến ướt hết cả người.

Một phương tiện chết máy, tấp vào lề đường.

Nước ngập lênh láng.

Chị Kim Tuyền, chủ một cơ sở sản xuất nhôm kính trên đường Phan Huy Ích, cho biết đây là trận ngập nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay ở khu vực này. “Mưa từ lúc 3 giờ sáng, đến khoảng 7 giờ gia đình thức dậy thì thấy nước ngập lênh láng, tràn vào nhà. Cả gia đình chạy đôn đáo khiêng máy móc, đồ đạc lên cao nhưng không kịp. Nhiều thiết bị bị ngâm nước, hư hỏng nặng".