Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng tối cuối tuần 10/08/2025 20:12

(PLO)- Sau cơn mưa lớn khoảng 30 phút vào tối cuối tuần, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại ngập sâu, người dân vất vả di chuyển.

Tối ngày 10-8, mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM, kéo dài hơn 30 phút nhưng đủ sức "nhấn chìm" nhiều tuyến đường trọng điểm trong biển nước. Hàng loạt xe máy, ô tô chết máy, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt và buôn bán của người dân bị đảo lộn.

Đường Đặng Thị Rành ngập nửa bánh xe.

Xe chết máy, người dân dẫn bộ lên vỉa hè.

Ghi nhận của PLO, các tuyến đường như Đặng Thị Rành, Nguyễn Duy Trinh, Linh Đông, Tô Ngọc Vân… đều trong tình trạng ngập sâu, có nơi nước dâng tới hơn nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước, người dân phải bì bõm dắt bộ hết sức khó khăn.

Người dân vất vả dọn nhà sau cơn mưa lớn.

Không chỉ các tuyến đường chính, nhiều hẻm nhỏ và khu dân cư cũng chịu chung cảnh ngập úng. Nước mưa tràn vào tận nhà dân, quán xá, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật và hoạt động buôn bán của người dân địa phương.

Đường Nguyễn Duy Trinh ngập sâu.

Tại đường Đặng Thị Rành, bà Bùi Bích Liên, chủ một quán cơm bình dân chia sẻ: “Cứ mưa lớn là ngập, năm nào cũng vậy. Quán tôi thường bán từ sáng tới khuya, nhưng hễ có mưa là đóng cửa sớm vì không ai tới ăn, ai cũng tránh đường ngập. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để sớm có giải pháp chống ngập, cải thiện hệ thống thoát nước”.

Đường Tô Ngọc Vân ngập nặng.

Hàng loạt xe chết máy.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là phường An Khánh, nơi các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định... rơi vào cảnh ngập úng kéo dài. Tại đường Quốc Hương, nước bắt đầu dâng cao ngay khi cơn mưa vừa trút xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực ngập sâu khoảng 300m, nước mấp mé nửa bánh xe, khiến người đi đường vất vả.

Đường Quốc Hương nước lênh láng.

Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải xuống xe dắt bộ trong dòng nước đen ngòm. Ô tô di chuyển chậm, nhiều tài xế loay hoay quay đầu tránh khu vực ngập.

Trên vỉa hè, không ít người chọn cách dừng lại chờ nước rút, số khác dắt xe lên chỗ cao để né tránh. Đến khoảng 19 giờ 30, nước đã bắt đầu rút dần, nhưng đoạn đường Quốc Hương vẫn chưa thể thông thoáng trở lại.

Giao thông hỗn loạn trên đường Tô Ngọc Vân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, hiện tại ở TP.HCM rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động với cường độ trung bình.

Theo đó, mưa dông phát triển trên khu vực xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Long Bình, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Vĩnh Tân, phường Sài Gòn, phường Bến Thành.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm, mưa lớn khả năng gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây suy yếu.

Mưa sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới.

Từ ngày 12-8 khả năng hình thành rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ xu hướng dịch dần về phía Nam hoạt động mạnh lên do tác động của bộ phận tăng áp từ phía Bắc di chuyển xuống.

Bên cạnh đó gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông, hội tụ gió trên cao còn tồn tại trên khu vực.

Từ hình thái thời tiết trên dẫn đến thời tiết của TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới , mưa xảy ra ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.