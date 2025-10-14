Trực tiếp: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 14/10/2025 07:35

(PLO)- Sáng 14-10, Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Video: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Đại hội thực hiện hai nội dung gồm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội XIV của Đảng.