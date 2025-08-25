Từ 13 giờ, bão số 5 bắt đầu gây gió dữ dội, hướng đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh 25/08/2025 14:15

(PLO)- Từ 13 giờ chiều 25-8, bão số 5 đã bắt đầu gây gió mạnh dữ dội, biển động mạnh, hướng di chuyển thẳng vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Trưa 25-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có thông tin nhanh tới báo chí về tình hình bão số 5.

Ông Khiêm cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400mm/24 giờ. Khoảng 20.000 người dân đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Dự kiến chiều khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh – Thanh Hóa, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh – Nghệ An cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14.