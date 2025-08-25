Bản tin trưa 25-8: Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh 25/08/2025 12:06

(PLO)- Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh; 2 giờ nghẹt thở giải cứu tài xế kẹt trong cabin xe tải dưới hố sâu; Xe tải bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A; Trâu húc bé gái 4 tuổi tử vong; Hàng loạt chuyến bay bị hủy vì ảnh hưởng bão số 5…

Bản tin trưa 25-8: Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh; Trâu húc bé gái 4 tuổi tử vong.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Tại Hà Tĩnh, bão đã làm cây đổ, gây mưa.

Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Đây là cơn bão có cường độ lớn, cấp 14, giật cấp 17, tương đương cuồng phong cấp 2.