Bản tin trưa 25-8: Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...
Tại Hà Tĩnh, bão đã làm cây đổ, gây mưa.
Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Đây là cơn bão có cường độ lớn, cấp 14, giật cấp 17, tương đương cuồng phong cấp 2.