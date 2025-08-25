Bão số 5 có gây mưa cho TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ? 25/08/2025 11:14

(PLO)- Bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nhưng cũng gián tiếp gây mưa ở nhiều khu vực.

Lúc 7 giờ sáng nay (25-8), tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, gió lớn, mưa to, sóng cao và bão gây ngập lụt dự báo trên diện rộng.

Bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nhưng bão cũng gián tiếp gây mưa ở nhiều khu vực. Ảnh: NC

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ cho đánh giá, bão số 5 là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu mây rất lớn. Tác động của bão gây sự bất ổn định trong khí quyển lớn.

"Tuy bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Nam Bộ, nhưng bão hút gió Tây Nam, kích động làm cho gió Tây Nam hoạt động mạnh.

Theo đó, thời tiết Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước. Người dân cần hết sức chú trọng đề phòng gió mạnh trên biển"- ông Lê Đình Quyết thông tin.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới tại Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động, cơn bão số 5 di chuyển hướng Tây, khả năng chiều ngày 26-8 đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị.

Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, sau hoạt động ổn định.

Từ hình thái thời tiết trên, trong hai đến ba ngày tới thời tiết Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.