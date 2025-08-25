Đóng cửa sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân để ứng phó bão số 5 25/08/2025 09:49

(PLO)- Sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân buộc phải đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Đồng Hới (Quảng Trị) để ứng phó với cơn bão số 5.

Trong đó, sân bay Thọ Xuân sẽ đóng cửa từ 4 giờ đến 16 giờ và sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 10 giờ đến 21 giờ, ngày 25-8.

Để đảm bảo an toàn cho ngành hàng không, Cục Hàng không cũng có văn bản yêu cầu các cảng hàng không như Thọ Xuân, Vinh (Nghệ An), Đồng Hới, Phú Bài (Huế) chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Hướng đi của cơn bão số 5.

Các sân bay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Thêm vào đó, các sân bay phải bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ, ngày 25-8, bão số 3 cách Hà Tĩnh 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h.