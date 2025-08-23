Tuyên bố chính sách của Fed đẩy giá vàng thế giới tăng vọt 23/08/2025 08:16

(PLO)- Các thành viên thị trường vàng thế giới hiện giờ đang dự báo về khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 9 lên đến 85%, cao hơn so với ngưỡng 75% trước cuộc họp gần nhất của Fed.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,1% lên 3.373,89USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,1% lên 3.418,50USD/ounce.

Việc đồng USD hạ giá mạnh không khỏi đẩy tăng diễn biến giá vàng thế giới. Ảnh: NGỌC DIỆP

Fed hướng đến nới lỏng chính sách tiền tệ

Một yếu tố quan trọng tác động đẩy tăng giá vàng thế giới chính là những thông điệp chính sách mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong tuyên bố mới nhất tại cuộc họp thường niên của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng cân đối đến những rủi ro, Fed có thể điều chỉnh quan điểm chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông không cam kết về việc cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD. Tuyên bố của Chủ tịch Fed cho thấy sự cân bằng về quan điểm, ông thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm Mỹ lớn dần, cùng lúc đó thừa nhận về việc áp lực lạm phát đang gia tăng.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nói: “Trong bài phát biểu mới nhất, ông Powell đã khiến cho thị trường bất ngờ khi phát biểu của ông gợi mở về việc hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 9. Tuyên bố này lập tức đẩy tăng giá trị nhiều kim loại quý, trong đó có vàng. Tuy nhiên, sẽ còn phải chờ xem liệu giá vàng thế giới có thể vượt ngưỡng 3.400USD/ounce trong những ngày tới”.

Các thành viên thị trường vàng hiện giờ đang dự báo về khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 9 lên đến 85%, cao hơn so với ngưỡng 75% trước tuyên bố của Chủ tịch Fed, theo công cụ khảo sát của CME FedWatch.

Các số liệu lạm phát và việc làm Mỹ tháng 8 dự kiến sẽ được công bố trước thềm cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 16 và 17-9.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất thấp. Vàng là loại tài sản không mang lại lợi suất, chính vì vậy trong trường hợp lãi suất giảm, sức hấp dẫn của vàng thường gia tăng.

Sau tuyên bố của chủ tịch Fed, đồng USD hạ giá 1%, chính vì vậy, vàng trở nên đỡ đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Nhu cầu vàng tại một số khu vực lớn của châu Á vẫn ở ngưỡng thấp trong tuần này, bởi giá vàng thế giới biến động mạnh khiến cho nhiều nhà đầu tư và người tiêu dùng thận trọng. Tuy nhiên tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vẫn ở ngưỡng cao trước thềm dịp lễ hội.

Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,40 – 125,40 triệu đồng/lượng



Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,40 – 125,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 108,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 117,50 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,50 – 120,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,60 – 120,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.130 – 26.520 đồng/USD (mua vào – bán ra).