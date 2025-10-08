Ukraine giới thiệu biến thể tên lửa Neptune 'mũm mĩm', độc lạ 08/10/2025 11:32

(PLO)- Biến thể tên lửa Neptune nổi bật với phần thân phình to "mũm mĩm", có thể nhằm chứa bình nhiên liệu lớn hơn, được cho có tầm bắn 500 km.

Ngày 7-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Denys Shmyhal đã giới thiệu với các đối tác phương Tây nhiều vũ khí mới do Kiev sản xuất, trong đó có một phiên bản mới lạ của tên lửa hành trình Neptune, theo trang tin quân sự Ukraine Defense Express.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lithuania - bà Inga Ruginiene cùng các đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Kiev hôm 7-10, ông Shmyhal đã giới thiệu một loạt máy bay không người lái (UAV), đạn dược, tên lửa… do Ukraine sản xuất độc lập hoặc hợp tác sản xuất với các quốc gia đối tác.

Nổi bật trong gian hàng vũ khí trên là một phiên bản mới của tên lửa hành trình Neptune với phần thân phình to “kỳ lạ”. Defense Express gọi đây là tên lửa Neptune “chubby” (tạm dịch là “mũm mĩm”).

Chưa có chi tiết về thông số của phiên bản tên lửa Neptune mới này.

Biến thể tên lửa Neptune "mũm mĩm" được Ukraine giới thiệu với đoàn đại biểu Lithuania và các đối tác NATO hôm 7-10. Ảnh: FACEBOOK/Denis Shmyhal

Defense Express lý giải rằng phần thân “mũm mĩm” của phiên bản tên lửa Neptune mới có thể được thiết kế để phù hợp với kích thước bình nhiên liệu lớn hơn, giúp tên lửa bay xa hơn.

So sánh dựa trên hình ảnh so với kích thước của 2 phiên bản tên lửa Neptune trước, giới quan sát quân sự Ukraine nhận thấy tên lửa Neptune “mũm mĩm” có thể có đường kính 38 cm, dài 4,5 m. Tầm bắn của tên lửa này có thể đạt 500 km.

Dự án sản xuất tên lửa hành trình Neptune được Ukraine công bố lần đầu năm 2015. Tầm bắn của tên lửa đạt 280 km. Tới đầu tháng 10-2025, đã có 2 phiên bản được Ukraine công bố công khai tại các triển lãm vũ khí: phiên bản gốc Neptune R-360 và phiên bản cải tiến Neptune-D (hay tên lửa RK360L) với tầm bắn tăng gấp 3 lần.

Tên lửa Neptune được cho là đã tham gia chiến đấu trong chiến sự Nga-Ukraine. Phía Kiev tuyên bố trong năm qua, các đòn tấn công bằng tên lửa Neptune đã đánh trúng hơn 50 mục tiêu của Nga.

Trước đó, tên lửa Neptune cũng được cho là đã đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen (Nga) hồi năm 2022. Nga nói rằng tàu Moskva bị chìm sau một trận hoả hoạn, song không nêu nguyên nhân gây cháy.

Nhân lễ kỷ niệm ngày Độc lập Ukraine hôm 24-8-2025, cổng thông tin công nghiệp quốc phòng Ukraine “Zbroia” công bố video về phiên bản “lột xác” của tên lửa Neptune-D.

Ngày 1-10, “Zbroia” công bố số liệu kỹ thuật của phiên bản tên lửa Neptune-D, xác nhận các thông tin đồn đoán trước đó về việc tên lửa có tầm bắn 1.000 km với đường kính thân và chiều dài tên lửa lớn hơn phiên bản gốc R-360.