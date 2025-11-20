Ứng phó lũ: Công an xã D’Ran chủ động sơ tán hơn 2.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm 20/11/2025 22:23

(PLO)- Trong hai ngày 19 và 20-11, xã D’Ran (Lâm Đồng) và vùng phụ cận hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ và đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Video: Ứng phó lũ: Công an xã D’Ran chủ động sơ tán hơn 2.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp, Công an xã D’Ran đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, tổ chức sơ tán hơn 350 hộ dân với khoảng 2.210 trường hợp đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân vượt qua trận lũ được đánh giá nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ngay khi tiếp nhận thông tin mưa lớn, dự báo lũ dâng nhanh, lực lượng Công an xã đã chủ động kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, phân công cán bộ trực 24/24, huy động toàn bộ lực lượng ANTT cơ sở bám sát các vị trí xung yếu như: Thôn Quảng Lạc, Đường Mới, Lạc Quảng, Lạc Thiện 1, Lạc Thiện 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, Phú Thuận 3, Thôn Châu Sơn cùng các điểm ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở.