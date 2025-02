Video: Phát hiện một phụ nữ tử vong ở gầm cầu vượt ngã ba Tân Vạn 20/02/2025 14:48

(PLO)- Một phụ nữ nằm tử vong được người dân phát hiện tại gầm cầu vượt ngã ba Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào sáng ngày 20-2.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một phụ nữ nằm tử vong ở gầm cầu vượt ngã ba Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào sáng nay ngày 20-2.

Thời điểm này, người dân nhìn thấy một phụ nữ nằm tử vong ở gầm cầu vượt nên trình báo cho công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, làm rõ vụ việc.