Video: Thót tim cảnh người dân đu dây thừng vượt sông chảy xiết đi sơ tán 18/11/2025 17:36

(PLO)- Ngày 18-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận địa phương đã dùng dây thừng, hỗ trợ sơ tán khoảng 200 hộ dân trên địa bàn vượt sông, sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương đã dùng dây thừng, hỗ trợ sơ tán khoảng 200 hộ dân trên địa bàn vượt sông, sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

“Hiện do trời tiếp tục mưa, nước lũ lại dâng nên chúng tôi đang dừng việc sơ tán. Đồng thời, tôi cùng lực lượng chức năng xã đang túc trực ngay tại điểm xung yếu để nắm bắt tình hình. Chuẩn bị sẵn phao cứu sinh, áo phao và nhiều phương tiện, vật tư khác để kịp thời hỗ trợ người dân"- ông Trực nói.