Video: Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 12:31

(PLO)- Sáng 6-4, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nêu định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri cả nước tín nhiệm lựa chọn. “Đó là niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước”- ông nói.