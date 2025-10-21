Vụ án bà Âu Vững chặt cây, đào gạch ở Cà Mau: Thiệt hại tăng 55% 21/10/2025 15:07

(PLO)- Trong vụ án bà Âu Vững chặt cây, đào gạch, lúc đầu xác định thiệt hại là 23 triệu đồng, sau khi giám định lại, con số này là 35,7 triệu đồng.

Ngày 21-10, tin từ Toà án nhân dân khu vực 1, tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này đã ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bà Âu Vững chặt cây, đào gạch. Vụ án được xét xử vào ngày 31-10-2025.

Bà Âu Vững và luật sư của mình luôn đề nghị trừ giá trị những viên đá còn nguyên vẹn này ra khỏi thiệt hại, tuy nhiên VKS giữ quan điểm tính luôn nó vào thiệt hại. Ảnh: CTV

Cáo trạng mới của VKSND khu vực I, tỉnh Cà Mau ngày 29-9-2025 cũng đã được tống đạt đến bị cáo và những người liên quan vụ án này. Lần này, VKS vẫn giữ quan điểm truy tố bà Âu Ngọc Vững theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật hình sự về tội "huỷ hoại tài sản". Tuy nhiên, số tiền thiệt hại trong vụ án này đã thay đổi, từ 23 triệu đồng ở cáo trạng trước, nay là 35,7 triệu đồng, tăng hơn 55%.

Như PLO đã có nhiều tin, bài phản ánh, bà Âu Vững tên thật là Âu Ngọc Vững, một doanh nhân từng một thời lừng lẫy ở địa phương trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu thuỷ sản. Năm 2014, bà này tổ chức rước dâu cho con trai bằng máy bay, gây tiếng vang lớn ở địa phương về sự giàu có hơn người.

Vào ngày 18-4-2021, bà Âu Vững thuê người đến khu đất đang tranh chấp với ông C, tại khóm 9, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ bê tông, một vách tường và một lối đi của hộ dân.

Phía ông C đã tố giác, sau đó bà Vững bị khởi tố, truy tố về tội hủy hoại tài sản có trị giá hơn 23 triệu đồng.

Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm 2 lần, vào tháng 4 và tháng 6 năm 2024. Lần đầu Toà trả hồ sơ và lần hai thì VKS tự rút hồ sơ điều tra bổ sung. Lấn cấn dẫn đến việc phải điều tra lại hai lần là bởi thiếu người thực hiện tội phạm, định giá không trừ ra những viên đá còn nguyên vẹn.

Bà Âu Vững không nhận tội, cho rằng mình chỉ nhờ người chặt hạ 2 cây dừa (bà cho rằng của ông bà mình để lại), tự tay chặt một cây sao bằng cổ tay (bà không biết của ai), giá trị không đáng kể, không đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà phủ nhận việc VKS cáo buộc mình thuê người đào gạch đá phá con đường nội bộ. Bà cũng không đồng ý với toàn bộ kết quả giám định giá trị tài sản thiệt hại trong vụ án vì cho rằng nó không chính xác khi không trừ ra những tảng đá chưa bị hư hỏng, không trừ khấu hao do tài sản cũ...

Trước phản đối của bà Âu Vững, việc định giá được thực hiện lại và cho ra kết quả cao hơn trước. Cụ thể, VKS kết luận bà Âu vững đã chặt hạ 3 cây dừa 40 năm tuổi (1 cây cao 5,1m, 1 cây 8,2m, 1 cây 9,6m), mỗi cây dừa có giá 700 ngàn đồng. Bà chặt hạ 1 cây sao có đường kính 0,1m, dài 5m trị giá 200 ngàn đồng và một cây sao khác có đường kính 0,09m, dài 4,8m trị giá 70 ngàn đồng. Bà phá huỷ lối đi bằng gạch, đá dài hơn 57m, gây thiệt hại thêm 33,4 triệu đồng. VKS vẫn tính cả phần những viên đá còn nguyên vẹn.