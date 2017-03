Bắt quả tang một cán bộ thuế nhận hối lộ

Chiều 28-11, tại một quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Rốp (phường 4, TP Tây Ninh), Hồ Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1, thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã nhận hối lộ 30 triệu đồng do Tạ Thị Bảo Ngân - nhân viên Công ty VenKys hoạt động tại Khu công nghiệp Thành Thành Công (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) đưa. Trong lúc hai bên đang giao tiền thì cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh ập vào bắt quả tang.

Được biết Hồ Văn Hòa là tổ trưởng tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của Công ty VenKys. Sau khi kiểm tra xong, hai bên thỏa thuận được số tiền truy thu thuế. Hòa hẹn Ngân đến nhà riêng để nhận quyết định truy thu số tiền thuế của Công ty VenKys, sau đó hẹn đến quán karaoke để nhận tiền “bồi dưỡng” thì bị bắt.

