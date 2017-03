Hãy nghĩ đến nạn cướp mạo danh CSGT

Bộ Công an: CSGT hóa trang không được phép chặn xe Thiếu tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), đã khẳng định như vậy với báo chí vào ngày 16-8. Theo ông Thường, CSGT hóa trang chỉ có nhiệm vụ là phát hiện các trường hợp vi phạm và báo cho CSGT công khai đến xử lý. Lực lượng này tuyệt đối không được chặn xe của người vi phạm. Về việc CSGT hóa trang ở một số địa phương gây thương tích cho người vi phạm, “lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các địa phương phải điều tra, xử lý nghiêm” - ông Thường nói. Trong việc CSGT hóa trang mang theo súng, ông Thường lưu ý: “Luật Công an nhân dân quy định công an được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với CSGT hóa trang, khi đã không được quyền chặn xe người vi phạm thì cũng không nên mang súng”. Cùng ngày, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ- đường sắt (Bộ Công an), cho biết: “Cục đã tham mưu để Bộ chỉ đạo các địa phương khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang thì CSGT hóa trang không được chặn xe”. THÀNH VĂN