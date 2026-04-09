Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thông tin vụ tịch thu 42 cây mai kiểng 09/04/2026 08:58

(PLO)- Số cây mai bị lập biên bản, thu giữ để tại sân trụ sở cũ của một đơn vị tại đặc khu Côn Đảo.

Ngày 8-4, sau khi báo PLO thông tin vụ "Bị phạt và tịch thu 42 cây mai kiểng không rõ nguồn gốc", nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao lực lượng chức năng lại kiểm tra, xử phạt và tịch thu cây mai tại vườn nhà dân.

Sáng 9-4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (TP.HCM) đã trao đổi thêm một số thông tin liên quan.

Không kiểm tra và thu giữ cây mai trong vườn nhà dân

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 2-4, tổ tuần tra liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, Công an đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 đặc khu Côn Đảo đến kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc khu dân cư số 5.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng với tổng khối lượng 0,38 m³ đang được lưu giữ. Qua xác minh, làm việc xác nhận số cây này thuộc sở hữu của ông ĐVT (36 tuổi, ngụ khu dân cư số 5).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T cho biết trước đó đã mua tổng cộng 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra Côn Đảo để chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc đã có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các chậu mai của ông T bị lập biên bản thu giữ đặt trong sân trụ sở cũ của đơn vị trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Hành vi của ông T bị xác định vi phạm quy định theo khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2025. Căn cứ các quy định hiện hành, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông T, với mức tiền phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng là tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết địa điểm kiểm tra và lập biên bản vụ việc không phải là vườn nhà của người dân.

Đây là sân trụ sở cũ của một đơn vị trên địa bàn Côn Đảo. Sau khi có trụ sở mới, phần lớn đơn vị đã chuyển đi, còn lại một số người ở lại, trong đó có ông T. Các cây mai được cắt ngọn, trồng trong chậu để ở sân trụ sở.

Đã từng kiểm tra, xử phạt vụ việc tương tự tại địa điểm trên

Theo ông Hậu, cây mai vàng phân bố nhiều trong rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo. Những cây mai rừng này có hoa và dáng đẹp nên được nhiều người ưa chuộng, tìm kiếm để làm cảnh. Đây chính là nguy cơ dẫn đến việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên.

Cũng theo ông Hậu, tại địa điểm lập biên bản, thu giữ các cây mai vàng của ông T, trước đó vào ngày 19-6-2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) phối hợp với Phòng NN&MT huyện Côn Đảo (cũ) đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông NVY (sinh năm 1993, cư trú tại Khu dân cư số 3) vì đã có hành vi tàng trữ 23 gốc cây Mai có tổng trọng lượng 180 kg.

Số gốc mai đặt tại khu đất trụ sở cũ bị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lập biên bản vi phạm hành chính ngày 19-6-2025. Ảnh tư liệu: HKL

Đến ngày 27-6-2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Y số tiền 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 23 gốc cây mai để xử lý theo quy định. Ông Y đã chấp hành quy định nộp phạt.

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo khẳng định việc kiểm tra, xử lý các vụ việc được thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian tới Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt quy định về bảo vệ rừng, trong đó có quần thể mai vàng trong Vườn quốc gia Côn Đảo.