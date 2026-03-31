CHIA BUỒN 31/03/2026 16:15

(PLO)- Cụ LÂM XUÂN VI, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đã tạ thế vào lúc 8 giờ 03 phút ngày 31-3-2026.

Chúng tôi nhận được tin cụ LÂM XUÂN VI (Thân phụ đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), sinh ngày 21-11-1941, đã tạ thế vào hồi 8 giờ 03 phút ngày 31-3-2026 (Tức ngày 13-2 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 86 tuổi.

Cụ LÂM XUÂN VI, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (Nay là xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình); Thường trú tại đường Vân Giang, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ ngày 31-3-2026 đến 12 giờ ngày 1-4-2026 tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình, đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư (Thành phố Ninh Bình cũ), tỉnh Ninh Bình.

Lễ truy điệu và đưa tang lúc 12 giờ 30 ngày 1-4-2026 tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình; An táng lúc 17 giờ cùng ngày tại quê nhà xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình.

Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh và gia đình.