Vì sao hoa lay ơn được chọn để trao tặng trong các nghi thức trang trọng? 09/04/2026 14:46

(PLO)- Không chỉ là nghi thức, hoa lay ơn mang thông điệp văn hóa về chuẩn mực, kỷ cương và kỳ vọng đối với người được bổ nhiệm.

Thời gian qua, tại một số các sự kiện, hội nghị công bố, trao quyết định về bổ nhiệm nhân sự, hình ảnh hoa lay ơn xuất hiện trang trọng. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, loài hoa này còn hàm chứa ý nghĩa biểu tượng về sự chính trực, kỷ cương và tinh thần phụng sự, qua đó dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong không gian nghị trường.

Vẻ giản dị nhưng trang nghiêm

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín, Trưởng bộ môn Du lịch, chuyên gia văn hóa, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho rằng hoa lay ơn tạo ấn tượng bởi vẻ giản dị nhưng trang nghiêm.

Bó hoa lay ơn. Ảnh: TL

“Chính đặc điểm này khiến loài hoa phù hợp với không gian nghị trường. Đây là những nơi đề cao sự chuẩn mực, kỷ luật và tinh thần phụng sự, hơn là yếu tố phô trương hay cá nhân hóa” - Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín cho hay.

Theo ông Tín, trong những ngày diễn ra các hoạt động bầu nhân sự cấp cao gần đây, hình ảnh những bó hoa lay ơn được trao tặng trang trọng đã tạo điểm nhấn đáng chú ý.

“Dưới góc độ văn hóa, đây không chỉ là lựa chọn mang tính nghi lễ mà còn hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa biểu tượng.

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín, Trưởng bộ môn Du lịch, chuyên gia văn hóa, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: NVCC

Biểu trưng cho sự chính trực, kiên định

Hoa lay ơn có thân thẳng, vươn cao, các bông xếp đều dọc theo trục, từ lâu được xem là biểu trưng cho sự chính trực, kiên định. Tên gọi “gladiolus” trong tiếng Latin, nghĩa là “thanh kiếm nhỏ”, càng làm rõ ý nghĩa về ý chí, lòng trung thành và sức mạnh nội tại” - ông Tín nói.

Do đó, ông Tín cho rằng khi loài hoa này hiện diện trong nghị trường, đây chính là một cách biểu đạt tinh tế những kỳ vọng xã hội đối với người giữ trọng trách.

Ở một tầng sâu hơn, lay ơn còn gợi một hệ giá trị mang tính trật tự và chuẩn mực đặc trưng của không gian công quyền. Dáng hoa thẳng, nở theo trục từ dưới lên gợi liên tưởng đến sự phát triển có thứ tự, từng bước, phù hợp với tinh thần tổ chức và nguyên tắc của bộ máy.

Ngoài ra, trong văn hóa Việt, lay ơn vốn gắn với các dịp lễ trang trọng trong đời sống gia đình và cộng đồng. Khi xuất hiện trong nghị trường, loài hoa này tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và không gian công sở hiện đại, vừa gần gũi vừa giữ được sự trang nghiêm cần thiết.

Từ đó, Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín nhận định, việc lựa chọn hoa lay ơn không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp: Người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hội tụ năng lực cùng phẩm chất đạo đức, sự liêm chính và tinh thần cống hiến.

Những biểu tượng giản dị như vậy có sức lan tỏa bởi chạm đến các giá trị nền tảng mà xã hội luôn hướng tới.