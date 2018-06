Phân khúc căn hộ 'vừa túi tiền' gia tăng tính thanh khoản

Với tỉ lệ dân số ngày càng gia tăng, phần lớn là dân số trẻ, việc đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm các dự án căn hộ đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, vị trí thuận lợi, tiện ích phong phú cùng mức giá phù hợp đang được các chủ đầu tư đặc biệt chú ý trong giai đoạn hiện nay.



Nhu cầu thị trường cao

Thực tế nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội rất cao và liên tục gia tăng qua từng năm. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay theo thống kê chưa đầy đủ thì TP.HCM đã có trên 10 triệu dân; trong số đó đa số là dân số trẻ - những người có nhu cầu tìm kiếm nhà ở để ổn định. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng cho biết hiện nguồn cung nhà ở “vừa túi tiền” đáp ứng được nhóm đối tượng khách hàng này vẫn chưa tương xứng.

Những dự án có thể gia tăng giá trị

Ngoài nhu cầu ở thực thì đa số tâm lý của người mua nhà đều muốn căn nhà tăng giá theo thời gian. Để đảm bảo yếu tố này thì vị trí dự án và uy tín chủ đầu tư là một trong những tiêu chí hàng đầu.

Căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá “vừa túi tiền” đang là lựa chọn tối ưu của một lượng lớn khách hàng trẻ (Ảnh TuanLam)



Hiện nay TP.HCM đang ghi nhận sự thay đổi diện mạo hạ tầng một cách nhanh chóng. Đặc biệt tại khu Đông, được tính từ quận 2, quận 9, Thủ Đức, sự “lột xác” về mạng lưới hạ tầng giao thông kéo theo hàng loạt dự án BĐS đã khiến khu vực này trở nên sôi động chưa từng thấy.



Hiệu ứng từ các đề án khu đô thị sáng tạo Đông Sài Gòn đã tạo nên điểm hút cho thị trường BĐS tại khu vực này. Bởi vì tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai; mạng lưới hạ tầng giao thông phát triển, tính liên kết vùng cao; thu hút lượng lớn các chuyên gia nước ngoài; cộng đồng dân trí cao; hệ thống tiện ích hiện đại, phong phú. Và những dự án nằm trong khu vực này hiện có mức giá trị gia tăng cao, điển hình như Him Lam Phú An hiện có mức tăng gần 30% so với thời điểm ra mắt…

Him Lam Phú An – căn hộ cao cấp dành cho giới trẻ

Him Lam Phú An là dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực và giá trị của dự án đã tăng gần 30% so với thời điểm ra mắt năm 2016.

Những dự án nằm trong khu vực của đề án “đô thị sáng tạo” hiện có mức gia tăng giá trị cao, đơn cử như tại Him Lam Phú An với mức tăng gần 30% (Ảnh: Tuan Lam)



Dự án nằm ngay cửa ngõ xa lộ Hà Nội, cách chân cầu Sài Gòn chưa đầy 3 km, cách nhà ga số 9 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vài phút đi bộ. Từ dự án, khách hàng dễ dàng tiếp cận các trục đường lớn khác như đại lộ Mai Chí Thọ, đường Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây... Và dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận như Thủ Đức, quận 9, Bình Thạnh...



Dự án gồm 1.092 căn hộ có diện tích 68-71 m² và được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, đa dạng. Chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao nhà hoàn thiện từ quý III-2018 với các trang thiết bị cao cấp của Kohler, Teka... Với giá bán từ 1,8 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, khách hàng đặt mua căn hộ sẽ được ưu đãi vay vốn ngân hàng lên đến 85% cùng cơ hội nhận ngay gói điện máy giá trị 60 triệu đồng.